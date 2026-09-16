Garganta del Diablo: cierran las Cataratas del Iguazú 40 días por riesgo de crecidas

El Parque Nacional Iguazú dispuso el cierre preventivo del circuito a la Garganta del Diablo durante al menos 40 días. La Administración de Parques Nacionales y la empresa Iguazú Argentina consensuaron la medida ante el riesgo de crecidas extraordinarias asociadas al fenómeno climatológico El Niño y las precipitaciones proyectadas en el sur de Brasil.

Un operativo de desmontaje para evitar daños estructurales

El procedimiento contempla la retirada completa de los tramos metálicos de las pasarelas para resguardarlos en tierra firme, dejando sobre el cauce únicamente los pilotes de cemento. A diferencia de ocasiones anteriores, las autoridades optaron por no esperar a que el nivel del agua alcance valores críticos.

La decisión se tomó luego de registrarse un caudal de 6.580 metros cúbicos por segundo en el Río Iguazú y acumularse más de 300 milímetros de agua en el estado de Paraná. Este volumen hídrico impacta de manera directa en la cuenca y genera rápidas variaciones en el salto principal.

El resto del parque nacional mantendrá su actividad

El cierre de este tramo no afecta el funcionamiento general del área protegida. Los visitantes podrán continuar ingresando al Parque Nacional Iguazú para recorrer los demás paseos y miradores panorámicos que continúan habilitados.

La reapertura del paseo a la Garganta del Diablo estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a la evaluación del caudal del río una vez concluidos los 40 días de trabajos técnicos. Quienes viajen a Misiones en las próximas semanas podrán realizar las excursiones habituales, a excepción de la pasarela que conduce al emblemático salto.