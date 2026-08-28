Gastronómicos "asfixiados" cierran sus puertas ante el desplome del consumo: otro restaurante popular que dice "adiós"

Por Jimena Golender

Tras varios meses de mesas vacías, deudas y ajuste, otro reconocido restaurante de Buenos Aires anunció que servirá sus últimos locros tradicionales en septiembre. La caída del consumo y el incremento de los costos fijos impulsaron una ola de cierres en el sector gastronómico de la cual no pudieron escapar, "aunque intentamos de todo por sobrevivir", aseguró una de las dueñas del comercio al diario Crónica.

Las salidas a comer afuera fueron uno de los primeros recortes que tuvieron que hacer las familias argentinas en los últimos dos años. Así lo refleja la situación crítica que atraviesa el rubro gastronómico y diversos informes que grafican el desplome del poder adquisitivo.

Una de las víctimas más recientes de esta coyuntura fue el restaurante y bar cultural El Santa Evita, ubicado en el barrio porteño de Palermo Viejo. Sus fundadores, Gonzalo Alderete Pagés y Florencia Barrientos Paz, anunciaron que el cierre será el próximo 30 de septiembre, tras cumplir ocho años desde su apertura.

"Lo dimos todo. Fue hermoso mientras duró", señalaron en un mensaje dirigido a su clientela.

En diálogo con este medio, Barrientos Paz detalló los factores que derivaron en el cierre del local ubicado en la calle Julián Álvarez 1479: "A principios del 2025 comenzó la caída del consumo y no dejó de hundirse cada vez más. Intentamos todo para sobrevivir: mantuvimos precios accesibles en la carta, nos endeudamos, nos achicamos, pero ya no podemos hacer nada más".

"Salir a comer se convirtió en un lujo. La gente ya no tiene para gastar en eso y el sector está atravesando el peor momento sin consumo", se lamentó.

Asimismo, hizo hincapié en la falta de apoyo oficial para la actividad: "No hay ninguna acción del Gobierno para ayudar a los gastronómicos. Ningún gobierno peronista hizo que la gente la pase tan mal, ni siquiera el macrismo". Y añadió: "Nosotros éramos un lugar de resistencia, donde la gente venía a refugiarse, pero ya no pueden ni darse un gusto ni salir a comer".

La gastronómica detalló cuál fue el momento en que la situación se volvió irremontable: "Julio suele ser uno de nuestros mejores meses de recaudación, junto con mayo por las fechas patrias y los locros típicos. Pero comparado con el mismo mes del año pasado, tuvimos 1.500 cubiertos menos. Es una caída muy profunda".

Pese al desplome de la actividad, expresó: "Tenemos una ilusión que sigue latiendo. Queremos seguir alimentando a nuestro pueblo".

La mayoría de los argentinos ya no sale a comer afuera

El escenario que describió Barrientos Paz coincide con los informes recientes de consultoras privadas que reflejan el bajo consumo. Un estudio conjunto entre Ecolatina y ShoppApp indicó que el 53% de los argentinos no sale a comer afuera en todo el mes, cifra que representó un incremento de 4,5 puntos porcentuales respecto de la medición realizada dos meses atrás (abril).

Los analistas del informe remarcaron que "comer fuera del hogar dejó de ser una experiencia frecuente para los hogares argentinos y pasó a ser una excepción".

El relevamiento evidenció además que el 71% de los hogares no alcanza o llega justo a fin de mes, empeorando un 4% frente a junio de 2025 (67%).

Por su parte, datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojaron que, a mayo de 2026, los salarios del sector privado se situaron 3,6% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los salarios del sector público acumulan una contracción del 17,8% en el mismo período, promediando una caída del 8,7% para los asalariados.

Los comercios gastronómicos que cerraron sus puertas en las últimas semanas

La crisis económica está arrasando con las cafeterías tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, esas que sobrevivieron a otros períodos turbulentos pero no pudieron sobrevivir a la era Milei. En el barrio de Almagro, el Bar Café Río, abierto en 1996 por Carlos Alonso, cierra su historia a fin de mes por la falta de clientes. "Las ventas comenzaron a caer hará cinco años, pero el último tiempo más. La caída en la facturación es del 50%", explicó a BAE Negocios Alonso, de 82 años, quien se mostró preocupado porque deberá indemnizar al personal tras decidir poner el espacio en alquiler.

El Bar Café Río, abierto desde 1996, servirá su último café a fin de mes por la falta de clientes.

Una situación similar derivó en el cierre definitivo del Bar Notable Los Laureles, un clásico de Barracas desde 1893. La Junta de Estudios Históricos de Barracas difundió el comunicado de los administradores del inmueble de Iriarte y Goncalves Días: "Con un profundo dolor, queremos contarles que Bar Notable Los Laureles cerrará sus puertas. Han sido cuatro años de enorme esfuerzo, compromiso y amor por un lugar que representa mucho más que un bar".

En el segmento de franquicias, la cadena de cafeterías Le Blé solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores tras declarar un pasivo de $1.566,8 millones, y la cesación de pagos el 10 de abril de 2026 por cheques rechazados.

La compañía registró una pérdida de $214,3 millones en 2025 -frente a una ganancia de $177,6 millones en 2024-, redujo sus sucursales operativas de 39 a 20 y achicó su planta de empleados de 49 a 15 personas.

En tanto, en el rubro de cervecerías las caída en las ventas alcanzó un 30%. Empresario del sector advirtieron que "el consumo está totalmente quebrado", y detallaron que tras una breve estabilidad entre febrero y abril, en mayo y junio la clientela volvió a bajar.

Algunos de los comercios gastronómicos que cerraron recientemente

Hamburgueserías Joy Burger

Cafetería Le Blé (14 sucursales menos)

Café Río bar

Café Los Laureles

El Santa Evita

Diviiino

Bar Forrest Gump

Bar Sofá

Cervecería 7030 Beer House