Generación en crisis: 7 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 25 no tiene trabajo formal

Siete de cada diez jóvenes de entre 18 y 25 años no tienen un trabajo formal. El dato surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), que analizó las condiciones de vida de este grupo y encontró marcadas desigualdades en el acceso al empleo, la educación y las chances de independizarse.

El estudio, titulado "Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión", advierte que la transición hacia la vida adulta está lejos de desarrollarse de la misma manera para todos. El origen socioeconómico del hogar aparece como un factor determinante en las oportunidades que tienen los jóvenes para estudiar, conseguir un empleo y acceder a condiciones laborales estables.

Empleo precario y baja calidad laboral

Uno de los principales indicadores que refleja esta situación es la calidad del empleo. El informe señala que el empleo regular alcanza al 30,2% de los jóvenes de entre 18 y 25 años, pero solo el 14,2% tiene un trabajo pleno de derechos y otro 16% lo tiene de forma precaria. En paralelo, el 22,5% atraviesa empleo irregular o desempleo reciente, el 10,7% permanece desempleado desde hace más de seis meses y el 36,6% se encuentra inactivo.

La situación laboral no es igual para todos. Según la UCA, las desventajas se profundizan a medida que se desciende en la escala social: disminuye el acceso al empleo regular y aumentan tanto el trabajo irregular como el desempleo prolongado.

Estudiar, trabajar o quedar afuera

La desigualdad también aparece al observar qué hacen los jóvenes con su tiempo. El 26,6% se dedica exclusivamente a estudiar, mientras que el 39,7% trabaja sin estudiar. Dentro de este último grupo, el 22,9% tiene empleos regulares y el 16,8% trabaja en condiciones irregulares. Solo el 13% logra combinar estudio y trabajo, una alternativa que permite avanzar en la formación al mismo tiempo que se adquiere experiencia laboral.

En el otro extremo, el 20,7% de los jóvenes no estudia ni trabaja. El dato adquiere otra dimensión cuando se lo analiza según el nivel socioeconómico de los hogares: la proporción trepa al 34,2% en el estrato muy bajo, mientras que cae al 8,3% entre los jóvenes del estrato medio alto.

La brecha también se observa entre quienes pueden dedicarse solo a estudiar. En los hogares de nivel medio alto, el 41,2% de los jóvenes estudia sin trabajar. En cambio, entre los del estrato muy bajo esa posibilidad se reduce al 15,6%.

Una etapa clave marcada por el punto de partida

Para la UCA, la juventud constituye una etapa clave porque concentra decisiones que pueden marcar el resto de la vida: completar los estudios, conseguir un trabajo, alcanzar autonomía económica y construir nuevos vínculos y responsabilidades familiares.

Pero esas decisiones no se toman desde el mismo lugar. El bajo porcentaje de jóvenes con empleos plenos de derechos y las diferencias según el nivel socioeconómico muestran que el acceso a un trabajo formal sigue siendo una de las principales desigualdades que atraviesan a esta generación.

El informe advierte así sobre una acumulación de desventajas: quienes provienen de hogares más vulnerables tienen menos posibilidades de dedicarse exclusivamente a estudiar, enfrentan mayores dificultades para conseguir empleos regulares y presentan una probabilidad mucho mayor de quedar fuera tanto del sistema educativo como del mercado laboral.