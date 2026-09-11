Giro en el clima en Buenos Aires: el SMN anticipa lluvias, ráfagas de 50 km/h y una fuerte baja de temperatura
El SMN prevé un fin de semana con descenso térmico, viento y el regreso de las precipitaciones en Buenos Aires.
El clima de la ciudad se prepara para un cambio de escenario. Después de una semana con jornadas mayormente estables, el fin de semana llega con un giro.
La humedad gana terreno, el termómetro empieza a bajar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta el regreso de las lluvias en Buenos Aires y alrededores.
Según el último reporte oficial, las probabilidades de precipitación subirán hasta el 40% en algunas franjas horarias del fin de semana, con ráfagas de viento que rozarán los 50 km/h.
El pronóstico día por día en Buenos Aires
Con los datos oficiales del SMN sobre la mesa, así queda organizada la previsión para los próximos tres días en la Ciudad y el Gran Buenos Aires:
- Viernes 11: una temperatura máxima de 18 grados y mínima de 11. La mañana arrancará fresca, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia de apenas 0% a 10%. Por la tarde, con la máxima del día, el viento soplará del noroeste con ráfagas de hasta 50 km/h.
- Sábado 12: la máxima bajará a 12 grados y la mínima a 9, y la probabilidad de lluvia subirá a un rango de 10% a 40% tanto a la mañana como a la tarde-noche. Será el día más inestable del fin de semana, con cielo cubierto y lluvias intermitentes, y ráfagas de viento que también llegarán a los 50 km/h.
- Domingo 13: el frío será más fuerte a primera hora, con una mínima de 7°, aunque el cielo mejorará y la lluvia prácticamente desaparecerá, con 0% de probabilidad. La máxima llegará a 13 grados por la tarde, con sol entre nubes y viento más calmo desde el sudoeste.
Recomendaciones para el fin de semana con lluvia y frío
Con este escenario, conviene tomar algunas precauciones básicas para transitar los días de menor temperatura y mayor humedad:
- Llevar paraguas o campera impermeable, especialmente el sábado, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.
- Abrigarse en capas, ya que la sensación térmica baja bastante durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
- Extremar el cuidado al conducir, porque el piso mojado y las ráfagas de viento pueden complicar la visibilidad y el frenado.
- Asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas ante las ráfagas que rozan los 50 km/h.
- Resguardar a las mascotas, que suelen sentir con más intensidad los cambios bruscos de temperatura.
- Revisar el estado de techos y desagües antes de que lleguen las lluvias del sábado, para evitar anegamientos.