Giro en el clima en Buenos Aires: el SMN anticipa lluvias, ráfagas de 50 km/h y una fuerte baja de temperatura

El clima de la ciudad se prepara para un cambio de escenario. Después de una semana con jornadas mayormente estables, el fin de semana llega con un giro.

La humedad gana terreno, el termómetro empieza a bajar y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta el regreso de las lluvias en Buenos Aires y alrededores.

Según el último reporte oficial, las probabilidades de precipitación subirán hasta el 40% en algunas franjas horarias del fin de semana, con ráfagas de viento que rozarán los 50 km/h.

El pronóstico día por día en Buenos Aires





Con los datos oficiales del SMN sobre la mesa, así queda organizada la previsión para los próximos tres días en la Ciudad y el Gran Buenos Aires:

Viernes 11 : una temperatura máxima de 18 grados y mínima de 11 . La mañana arrancará fresca, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia de apenas 0% a 10% . Por la tarde, con la máxima del día, el viento soplará del noroeste con ráfagas de hasta 50 km/h .

: una temperatura máxima de y mínima de . La mañana arrancará fresca, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia de apenas . Por la tarde, con la máxima del día, el viento soplará del noroeste con ráfagas de hasta . Sábado 12 : la máxima bajará a 12 grados y la mínima a 9 , y la probabilidad de lluvia subirá a un rango de 10% a 40% tanto a la mañana como a la tarde-noche. Será el día más inestable del fin de semana, con cielo cubierto y lluvias intermitentes, y ráfagas de viento que también llegarán a los 50 km/h .



: la máxima bajará a y la mínima a , y la probabilidad de lluvia subirá a un rango de tanto a la mañana como a la tarde-noche. Será el día más inestable del fin de semana, con cielo cubierto y lluvias intermitentes, y ráfagas de viento que también llegarán a los . Domingo 13: el frío será más fuerte a primera hora, con una mínima de 7°, aunque el cielo mejorará y la lluvia prácticamente desaparecerá, con 0% de probabilidad. La máxima llegará a 13 grados por la tarde, con sol entre nubes y viento más calmo desde el sudoeste.





Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires, según el SMN.

Recomendaciones para el fin de semana con lluvia y frío





Con este escenario, conviene tomar algunas precauciones básicas para transitar los días de menor temperatura y mayor humedad: