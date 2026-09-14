Gladys "La Bomba Tucumana" afirmó que evalúa cerrar su local de empanadas ante los reiterados incrementos

La popular cantante Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar las puertas de su negocio gastronómico ubicado en el barrio porteño de Recoleta a raíz de los crecientes costos operativos y los aumentos de insumos.

Pese a contar con buena concurrencia de clientes, la artista confirmó que la rentabilidad actual vuelve inviable sostener el proyecto.

El impacto de los costos y la inflación en el negocio

La intérprete detalló la compleja situación financiera del rubro comercial. "Estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar. Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local no condicen con los ingresos. Están los empleados, ARCA, el alquiler", remarcó sobre los fijos del emprendimiento en la mesa de Juanita Viale.

Adicionalmente, reflejó los fuertes incrementos al adquirir insumos básicos para su producción. "La semana pasada compré una bolsa de cebollas para mi local y la pagué $17 mil pesos, y a la semana siguiente $28 mil pesos", ejemplificó. Y agregó: "¿Dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto".

Dificultades comerciales y una posible incursión política

La artista analizó el panorama general del consumo al observar la realidad del sector comercial. "Vas por una cuadra y están todos los negocios cerrados, hay solo uno abierto y no vende nada. Está costando un montón salir adelante", expresó respecto de la recesión generalizada.

"Yo trabajo para vivir, para ayudar a mi madre que la tengo enferma. Es la realidad de muchos argentinos. Soy una ciudadana que vive laburando". Además advirtió: "Hoy es un lujo comer una milanesa, la gente que tiene plata nada más compra carne".

Finalmente, la cantante dejó abierta la alternativa de dar un giro en su trayectoria laboral. "Si me meto de lleno a la política, que sería en Tucumán, dejaría la música. Me retiraría para estar cerca de la gente". Pese a las declaraciones, la artista y comerciante no precisó un plazo definitivo sobre la continuidad del local.