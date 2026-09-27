Fuerte granizo afectó zonas de Buenos Aires bajo alerta meteorológica

El mal tiempo volvió a registrarse en la provincia de Buenos Aires con un temporal que provocó la caída de granizo en diversas localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene emitida una alerta amarilla por tormentas para el territorio bonaerense ante la persistencia de precipitaciones y fenómenos climáticos adversos.

Desde el organismo especializado en clima advirtieron que el fenómeno puede provocar ocasional caída de granizo y afectar a distintos municipios del oeste y centro de la provincia.

Además, está previsto que se produzcan lluvias intensas en periodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica con posibilidades de precipitación estimados entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Los vecinos de las localidades de Navarro, Alberti, San Antonio de Areco, y Colón utilizaron sus redes sociales para publicar imágenes y videos sobre el tamaño de los bloques de hielo que caían desde el cielo en el transcurso del domingo.

Entre las zonas que están bajo alerta meteorológica con posibilidad de granizo destacan 25 de Mayo, 9 de Julio, Bragado, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, General Belgrano, General Las Heras, General Viamonte, La Matanza, Lincoln, Lobos, Marcos Paz, Pehuajó, Roque Pérez, San Miguel del Monte, San Vicente y Suipacha.



