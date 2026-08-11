¡GUAU! Esta ciudad implementó el DNI obligatorio para mascotas: detalles del trámite y valor de las multas

La Municipalidad de Villa María, provincia de Córdoba, puso en marcha un registro obligatorio que otorga un DNI para mascotas destinado a todos los perros y gatos de la localidad.

La iniciativa busca promover la tenencia responsable, garantizar el bienestar animal y facilitar la localización de los ejemplares en casos de extravío.

El trámite de inscripción es completamente gratuito y debe ser realizado por cada tutor conviviente.

Identificación gratuita y sanciones económicas por incumplimiento

El nuevo Documento Nacional de Identidad animal incluye datos esenciales como el nombre, la raza, la fecha de nacimiento y la información del tutor responsable.

Este padrón complementa la libreta sanitaria emitida por las veterinarias para el control de vacunas, integrándose además con la normativa vigente de razas peligrosas en la República Argentina.

Para asegurar la efectividad de la medida, el gobierno municipal fijó fuertes penalizaciones.

Las multas por maltrato animal o incumplimiento de los cuidados básicos -como mantener animales atados de forma incorrecta o en situación de abandono- alcanzan un tope de $844.000.

Control urbano y expectativas de réplica en el país

Las autoridades locales informaron que la inscripción se gestiona en dependencias municipales habilitadas.

El sistema busca agilizar el actuar del Municipio de Villa María frente a infracciones, además de mejorar el ordenamiento en la vía pública.

De lograr resultados positivos en el control de la población canina y felina, la experiencia de la ciudad cordobesa podría servir como prueba piloto y ser replicada en otras provincias del país.