Guía completa del Maratón de Buenos Aires: horarios, circuito, entrega de kits y cortes de calle

La máxima cita del atletismo de calle en la región celebra una nueva edición este domingo con miles de fondistas listos para cubrir los 42,195 kilómetros.

La logística del Maratón de Buenos Aires abarca la entrega previa de dorsales, horarios de largada estrictos y un trazado certificado que atraviesa los puntos más emblemáticos de la capital argentina.

Retiro de kits y Expo Maratón

La entrega oficial de los números de corredor, la camiseta técnica y el chip de cronometraje se realiza en la Expo Maratón, montada en el predio del Parque Roca en la zona sur de la ciudad.

Para retirar la documentación es obligatorio presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte original.

Apte certificado médico actualizado firmada por un profesional matriculado.

Comprobante digital o impreso de la inscripción.

Horarios y punto de largada en Palermo

La convocatoria general para los competidores está fijada a partir de las 6:00 de la mañana en el parque de la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. La organización a cargo de la Asociación Carreras y Maratones Ñandú dispondrá mangas de largada por tiempos de clasificación previa.

La partida oficial de la competencia se dará puntualmente a las 7:00 horas para todas las categorías, incluyendo elite, sillas de ruedas, ciegos y categorías por edades.

Recorrido completo: de Palermo a Puerto Madero

El trazado rápido y llano cuenta con la homologación de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y World Athletics. Desde el punto de inicio en Palermo, la marea de corredores avanza hacia la zona céntrica bajando por la Avenida Libertador y Avenida Leandro N. Alem.

El itinerario bordea la Plaza de Mayo, transita por Avenida de Mayo hasta la zona del Congreso y retoma en dirección a Puerto Madero. Tras recorrer el paseo costero y la zona sur bordeando el barrio de La Boca, los atletas encaran la recta de regreso por Autopista Illia para culminar nuevamente en la Avenida Figueroa Alcorta.

Mapa y corte de calles

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un importante operativo de tránsito a partir de este sábado con motivo de una marcha deportiva. Las afectaciones incluirán el cierre de accesos clave como la autopista Illia y restricciones progresivas en avenidas troncales como Figueroa Alcorta y la zona del Microcentro.

Cierres principales y cronograma

Autopista Illia: Accesos y salidas cerrados el domingo entre las 07:00 y las 14:00.

Av. Pres. Figueroa Alcorta: Tramo Av. Dorrego - Julio A. Noble: Corte desde el sábado a las 09:00 hasta el domingo a las 14:00. Tramo Vías del FF.CC. Mitre - Av. Dorrego: Corte desde el sábado a las 22:00 hasta el domingo a las 14:00.

Microcentro y Puerto Madero (Domingo): Mariquita Sánchez de Thompson (entre Av. de los Italianos y Av. Int. Hernán Giralt): De 00:00 a 14:00. Av. Pres. Roque Sáenz Peña (entre Maipú y Tte. Gral. Juan D. Perón): De 03:00 a 14:00. Carlos Pellegrini (entre Av. Corrientes y Lavalle): De 04:00 a 14:00.



De manera complementaria, el domingo entre las 04:00 y las 13:30 se registrarán interrupciones totales, momentáneas y sucesivas a lo largo del circuito de la competencia, por lo que se recomienda utilizar el transporte público y evitar el ingreso vehicular a las zonas afectadas.