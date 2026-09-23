Haberes para jubilaciones que superan la mínima: los titulares que cobran este miércoles 23 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 23 de septiembre con el desarrollo del esquema de liquidaciones correspondiente al noveno mes del año.

Durante esta jornada, el organismo previsional avanzará en el pago de los haberes para los jubilados y pensionados cuyos montos superan el piso mínimo del sistema.

Todas las prestaciones liquidadas durante el período cuentan con la actualización del 2,11%, establecida bajo el sistema de movilidad mensual atado a la inflación de dos meses atrás (julio) informada por el INDEC.

Los beneficiarios que perciben haberes por encima del haber mínimo no reciben el bono extraordinario de $70.000, el cual queda reservado únicamente para las escalas iniciales.

En este marco, quienes perciben la jubilación máxima alcanzan este mes un haber bruto aproximado de $2.884.939,85.

Miércoles 23 de septiembre para jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran hoy?





De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), los pagos de la fecha se distribuyen de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI finalizados en 2 y 3 .

Jubilados y pensionados del haber mínimo: el calendario para este grupo concluyó el pasado lunes 21 de septiembre, por lo que los fondos se encuentran totalmente acreditados y disponibles.

Pensiones No Contributivas (PNC): el cronograma mensual finalizó durante la primera quincena de septiembre y los montos ya fueron depositados.

Quiénes cobran hoy, miércoles 23 de septiembre.

Fechas de cobro de septiembre para jubilados





A continuación, el detalle fecha por fecha de las acreditaciones de todo el mes de septiembre:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI finalizados en 0 y 1: lunes 7 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: viernes 11 de septiembre.

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo