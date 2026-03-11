Haberes para jubilados y pensionados: con aumento y bono, ¿quiénes cobran este miércoles 11 de marzo?

Con aumento y bono, este miércoles 11 de marzo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita los haberes de una nueva terminación de DNI para jubilados y pensionados.

Mientras el incremento es del 2,88%, debido a que es equivalente a la inflación de enero, el refuerzo extraordinario se encuentra "congelado" en $70.000.

Así, el básico se ubica en $369.600,88, pero si se le suma el monto adicional, rondará alrededor de $439.600. Más información en anses.gob.ar.

Cobros para jubilados y pensionados: ¿Quiénes perciben su haber este miércoles 11 de marzo?





Este miércoles 11 de marzo, verán depositado su haber con aumento y bono los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo : documentos terminados en 2 .





: . Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 4 y 5.

Esquema de marzo completo para jubilados y pensionados: ¿Cuáles son las fechas de cobro?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo .

. DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo .

. DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo