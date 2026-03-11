Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 11 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
ENTERATE

Haberes para jubilados y pensionados: con aumento y bono, ¿quiénes cobran este miércoles 11 de marzo?

Con el aumento por movilidad y el bono de refuerzo incluidos, conocé a qué jubilados y pensionados de la ANSES les corresponde recibir su haber hoy. El calendario completo.

Lucía Reppin

Con aumento y bono, este miércoles 11 de marzo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita los haberes de una nueva terminación de DNI para jubilados y pensionados.

Mientras el incremento es del 2,88%, debido a que es equivalente a la inflación de enero, el refuerzo extraordinario se encuentra "congelado" en $70.000.

Así, el básico se ubica en $369.600,88, pero si se le suma el monto adicional, rondará alrededor de $439.600. Más información en anses.gob.ar.

Cobros para jubilados y pensionados: ¿Quiénes perciben su haber este miércoles 11 de marzo?

Este miércoles 11 de marzo, verán depositado su haber con aumento y bono los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 2.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 4 y 5.

Esquema de marzo completo para jubilados y pensionados: ¿Cuáles son las fechas de cobro?

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
  • DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
  • DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
  • DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
  • DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
  • DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Cobros para jubilados y pensionados: ¿Quiénes perciben su haber este miércoles 11 de marzo?Este miércoles 11 de marzo, verán depositado su haber con aumento y bono los siguientes grupos:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 2.Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 4 y 5.Esquema de marzo completo para jubilados y pensionados: ¿Cuáles son las fechas de cobro?Pensiones No Contributivas (PNC)DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimoDNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.&nbsp;Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 11 de marzo.&nbsp;
 Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 11 de marzo. 

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

5
Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas
Noticias

Ricky Martin suma un nueva fecha en Argentina: cuándo toca y dónde sacar las entradas

Últimas noticias de Jubilados