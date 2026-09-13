Habilitan el Paso Cristo Redentor para todo tipo de vehículos tras la inestabilidad

El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para la circulación de todo tipo de transporte tras las complicaciones meteorológicas registradas durante la jornada del sábado.

Las autoridades del Paso Internacional confirmaron que el tramo entre la localidad de Uspallata y el ingreso al Túnel Internacional permanece operativo, aunque solicitaron transitar con extrema precaución debido a las bajas temperaturas y la inestabilidad en la zona de alta montaña.

Precaución por formación de hielo y portación de cadenas

Los equipos de vialidad emitieron un reporte de transitabilidad en el que advierten sobre la presencia de voladuras de nieve sobre el asfalto y sectores con acumulación de hielo, especialmente en las zonas de sombra.

Por este motivo, la Gendarmería Nacional y los organismos de control mantienen la portación obligatoria de cadenas para todos los conductores que transiten por la ruta cordillerana.

Las condiciones meteorológicas actuales muestran cielos despejados y visibilidad normal en los puntos de control de Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que el estado del corredor puede sufrir modificaciones según la evolución del clima, por lo que instan a los viajeros a verificar la información oficial antes de emprender el trayecto.

Registro de marcas térmicas extremas en la cordillera

El reporte oficial de alta montaña registró temperaturas bajo cero en toda la red vial internacional durante las primeras horas del día.

La localidad de Uspallata marcó -5°, mientras que Punta de Vacas anotó -7°. Los registros más bajos correspondieron a Puente del Inca con -10° y Las Cuevas con -11°, estimando una mínima extrema que podría descender hasta los -18° durante la jornada.

En contraste con la reapertura del corredor central, las autoridades informaron que el Paso Pehuenche, ubicado en el sector sur de la provincia de Mendoza, se mantiene cerrado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve.