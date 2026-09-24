Habilitaron la venta de boletos de tren para octubre y hay descuentos de hasta 50% para viajar a Mar del Plata

Trenes Argentinos habilitó la venta de boletos de tren a Mar del Plata para octubre y se pueden comprar online o en boletería.

Los pasajes ya están disponibles para el servicio que une la estación Plaza Constitución con la terminal ferroviaria de la ciudad balnearia.

La apertura de las ventas llega con la primavera y abre la puerta a una escapada a la Costa Atlántica antes de la temporada de verano.

La venta anticipada permite organizar el viaje con más previsión, sobre todo si la salida cae en fin de semana.

Horarios de los trenes a Mar del Plata en octubre

El cronograma tiene distintas frecuencias según el día de la semana. Estas son las salidas desde Constitución:

Lunes a viernes: 7:30 , con paradas en las estaciones intermedias.

, con paradas en las estaciones intermedias. Lunes y viernes: una segunda salida a las 14:17 .

una segunda salida a las . Sábados: 14:32 , con recorrido directo hasta Mar del Plata.

, con recorrido directo hasta Mar del Plata. Domingos y feriados: 14:52 , también directo.

, también directo. Viernes: servicio de refuerzo a las 17:08, pensado para quienes viajan el fin de semana.

El regreso desde Mar del Plata tiene su propia grilla. Los domingos hay una salida a las 22:53 y existe una formación directa a la 1:11 para volver a Buenos Aires.

Además, salen trenes con paradas intermedias a las 14:21 los lunes y viernes, a las 14:36 los sábados y a las 14:57 los domingos.

Trenes Argentinos habilitó la venta de boletos de tren para el verano y ya podés viajar a Mar del Plata en octubre.

Cuánto cuestan los pasajes de tren a Mar del Plata

Para el recorrido completo entre Constitución y Mar del Plata, las tarifas varían según el día, la categoría y la disponibilidad.

Los valores parten de $25.000 para Primera y de $30.000 para Pullman.

Hay beneficios para determinados pasajeros. Los niños de 3 a 12 años pagan el 50% del valor del boleto y los menores de 3 años viajan gratis, siempre que no ocupen asiento.

Por su parte, los jubilados y pensionados que cumplan los requisitos acceden a un 40% de descuento en los servicios de larga distancia.

Cómo comprar los boletos de tren online o en boletería

La compra online se hace desde el portal oficial de venta de Trenes Argentinos. Hay que registrarse o ingresar con el usuario, elegir origen, destino, fecha y servicio, y completar los datos que pide el sistema.

La empresa también tiene un instructivo oficial para hacer la operación paso a paso. En una misma compra online se pueden sacar hasta ocho pasajes.

La otra opción es acercarse a las boleterías habilitadas, entre ellas las de Retiro, Constitución y Once, además de las paradas intermedias del recorrido.

Los pasajes son personales e intransferibles, y para comprarlos hay que presentar DNI o pasaporte vigente.