Nuevas inscripciones a las Becas Progresar 2026: cómo anotarse y quiénes pueden acceder

El Gobierno habilitó una nueva etapa de inscripción a las Becas Progresar 2026 para estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos por el programa. La convocatoria corresponde a la segunda instancia del año y contempla distintas líneas de formación.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 485/2026 de la Secretaría de Educación, que fijó el cronograma para esta nueva convocatoria. Alcanza a estudiantes de nivel obligatorio, educación superior y de la carrera de Enfermería.

Para anotarse a las Becas Progresar, los estudiantes deberán tener una cuenta activa en Mi Argentina. También será necesario contar con una cuenta bancaria o una billetera virtual a nombre del titular para recibir el dinero.

Quienes se incorporen en esta segunda etapa tendrán un esquema de pagos diferente al de los estudiantes que se anotaron en la primera convocatoria. Los demás requisitos se mantienen de acuerdo con la normativa vigente para el ciclo lectivo 2026.

Fechas para segunda inscripción a las Becas Progresar





La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 tiene distintas fechas según la línea a la que pertenezca cada estudiante.

Los períodos habilitados son:

Progresar Obligatorio : desde este lunes 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026.

: desde este al 4 de septiembre de 2026. Progresar Superior y Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026.

El trámite se realiza únicamente de forma online. Por este motivo, quienes quieran acceder al programa no deben concurrir a las oficinas de ANSES para completar la solicitud.

Por otra parte, la inscripción a Progresar Trabajo estará disponible hasta el 27 de noviembre. Esta línea está destinada a estudiantes que realizan cursos de formación profesional reconocidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Habilitaron nuevas inscripciones a las Becas Progresar 2026.

Cuántas cuotas recibirán quienes se anoten ahora

Los estudiantes que sean seleccionados en esta segunda etapa recibirán menos cuotas que quienes ingresaron al programa durante la primera convocatoria de 2026.

En el caso de Progresar Obligatorio, el esquema contempla:

4 cuotas mensuales correspondientes al beneficio.

1 cuota estímulo por participar en actividades de extensión formativa.

1 cuota estímulo adicional por rendimiento académico, siempre que se cumplan los requisitos previstos por el reglamento.

Qué pasa con quienes ya se anotaron

La nueva convocatoria está destinada principalmente a quienes todavía no presentaron una solicitud para las Becas Progresar durante 2026. También pueden volver a postularse quienes fueron rechazados en la primera etapa.

En cambio, quienes ya realizaron el trámite y todavía esperan una respuesta no deben volver a inscribirse. Sus solicitudes continúan en proceso de evaluación y serán resueltas por la Secretaría de Educación.

Si finalmente reciben la aprobación, cobrarán el beneficio correspondiente junto con el retroactivo que corresponda, de acuerdo con la fecha de inicio establecida para la primera convocatoria.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar 2026





El monto de las Becas Progresar 2026 es de $35.000 por mes. Sin embargo, no todos los beneficiarios reciben esa suma de manera inmediata, ya que el esquema de pago depende de la línea y de la situación académica del estudiante.

Los montos se distribuyen de la siguiente manera:

Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales y $7.000 retenidos, que completan los $35.000 de la beca.

Progresar Trabajo: $28.000 por mes, con $7.000 acumulados como retención.

Progresar Superior para ingresantes y estudiantes de primer año: $28.000 mensuales y $7.000 retenidos.

Progresar Superior para estudiantes avanzados: $35.000 mensuales, sin retención.

Cómo funciona la retención del 20%

En las líneas que contemplan una retención, el beneficiario recibe el 80% del monto mensual, equivalente a $28.000. El 20% restante, es decir, $7.000, queda acumulado.

Ese dinero retenido se paga posteriormente en una única cuota, una vez que la institución educativa correspondiente acredita la regularidad del estudiante o la finalización del curso, según corresponda.

La cantidad de pagos también depende del momento en que el estudiante haya ingresado al programa. Quienes sean seleccionados en la segunda convocatoria recibirán 6 cuotas durante el año, mientras que los beneficiarios de la primera etapa cuentan con 12 pagos.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar





Para acceder a cualquiera de las líneas de las Becas Progresar, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, es necesario contar con DNI y tener el esquema de vacunación al día.

Los requisitos específicos varían según la línea:

Progresar Obligatorio

Edad: entre 16 y 24 años.

Residencia: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 2 años de residencia legal en el país.

Estudios: ser alumno regular de una institución educativa de gestión estatal.

Condición: participar de las actividades complementarias previstas por el programa.

Progresar Superior y Enfermería

Ingresantes: entre 17 y 24 años.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Enfermería: no establece un límite de edad.

Residencia: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos 5 años de residencia legal.

Estudios: haber terminado el secundario sin materias pendientes y cursar en una universidad pública o en un instituto terciario de gestión estatal.

Progresar Trabajo

Edad: entre 18 y 24 años. El límite se extiende hasta los 35 años para quienes no tengan un empleo formal registrado.

Formación: estar realizando un curso de formación profesional avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Cómo inscribirse a las Becas Progresar paso a paso

El trámite se realiza completamente por internet. No es necesario acudir de manera presencial a una oficina de ANSES para presentar la solicitud.