Habrá fin de semana largo hasta el martes 18 de agosto: ¿Quiénes tendrán un día extra de descanso?

El feriado del 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, modifica la rutina habitual y se presenta como una oportunidad de descanso para miles de argentinos.

Más allá de dicha jornada, algunos bonaerenses tendrán la posibilidad de tener un fin de semana extralargo hasta el martes 18 de agosto. El motivo está relacionado con una celebración especial que modificará la actividad habitual en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Un grupo tendrá fin de semana largo hasta el martes 18 de agosto.

Habrá descanso hasta el martes 18 de agosto: ¿Quiénes podrán aprovecharlo?

El próximo martes 18 de agosto, la localidad bonaerense de Tres Algarrobos, perteneciente al partido de Carlos Tejedor, celebrará un nuevo aniversario de su fundación.

La fecha recuerda los orígenes de uno de los pueblos del oeste de la provincia y habitualmente está acompañada por diferentes actividades para la comunidad.

Tres Algarrobos se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su fundación con diferentes actividades para vecinos y visitantes.

¿A quiénes alcanza el asueto del 18 de agosto?

Las disposiciones provinciales utilizadas para este tipo de celebraciones establecen habitualmente una jornada no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires de la localidad alcanzada.

Para la industria, el comercio y otras actividades privadas, en cambio, el beneficio tiene carácter optativo. Esto significa que no se trata de un feriado nacional y, por lo tanto, no alcanza automáticamente a todos los trabajadores argentinos.

Quienes desarrollen tareas en el sector privado deberán consultar con sus empleadores para saber si podrán disponer de la jornada. De esta manera, para los trabajadores alcanzados por el beneficio, el descanso inicia el sábado 15 y concluye el martes 18.

Algunos trabajadores podrán sumar una jornada adicional de descanso y extender el fin de semana largo hasta el martes 18 de agosto.

Un pueblo con mucha historia

La historia de Tres Algarrobos se remonta a comienzos del siglo XX. Su conformación estuvo vinculada al desarrollo de las tierras destinadas a la actividad agropecuaria y al crecimiento de los primeros asentamientos de la zona.

Con el correr de los años, la llegada de inmigrantes también resultó fundamental para consolidar su identidad productiva y social. De hecho, uno de los momentos decisivos se produjo cuando comenzaron los remates de tierras fiscales y se impulsó el trazado urbano.

La localidad bonaerense de Tres Algarrobos pertenece al partido de Carlos Tejedor y mantiene una fuerte identidad vinculada a la actividad agropecuaria.

La expansión continuó con el avance del ferrocarril del Oeste, que llegó a la zona alrededor de 1910 y permitió mejorar la conexión con otros puntos bonaerenses. La primera estación recibió el nombre de Cuenca, en homenaje al médico, cirujano y poeta argentino Claudio Mamerto Cuenca.

Su arquitectura y fisonomía todavía conservan rastros de aquella historia. La actividad rural, el paso del tren y las diferentes corrientes inmigratorias dejaron una impronta que continúa formando parte de la identidad de Tres Algarrobos.