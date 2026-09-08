Hallaron muerto a un jubilado a metros de las vías del Tren Urquiza

El Tren Urquiza operó con servicio reducido durante la mañana por un operativo del SAME en el barrio porteño de Villa Devoto ante el hallazgo sin vida de un jubilado al costado de las vías. Cerca de las 9:30, las formaciones completaban su recorrido, pero con demoras y cancelaciones.

El procedimiento policial se concretó sobre la calle Gutenberg al 3600, entre Emilio Lamarca y Habana. Tras un llamado al 911, un hombre, de 74 años, fue encontrado sobre las vías del Ferrocarril Urquiza, por motivos que restan establecerse.

Al lugar arribó un móvil que constató bajos signos vitales del hombre. A pesar de los esfuerzos médicos se determinó que presentaba lesiones incompatibles con la vida, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Como consecuencia, minutos antes de las 8, la empresa Metrovías anunció por redes sociales que el Tren Urquiza operaba con servicio limitado entre las estaciones General Lemos y Coronel Lynch, por lo que las formaciones no llegaban a Federico Lacroze.







