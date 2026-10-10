Hasta cuándo llueve en Buenos Aires: el pronóstico para este fin de semana y los próximos días

El fin de semana comenzó con condiciones inestables en Buenos Aires. Las lluvias se hicieron sentir durante las primeras horas de este sábado 10 de octubre, acompañadas por un descenso en la temperatura.

Las precipitaciones dejaron una máxima de apenas 15 grados y una mínima de 10. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio en las condiciones del tiempo para las próximas horas.

Se prevé el alejamiento definitivo de las lluvias y el predominio de una cobertura nubosa constante a lo largo de toda la próxima semana.

Cómo estará el resto del sábado y qué pasará el domingo





Este sábado 10, las lluvias concentrarán la mayor probabilidad de ocurrencia durante la mañana y las primeras horas de la tarde, con valores que oscilan entre el 40% y el 70%.

Hacia el transcurso de la tarde las precipitaciones irán perdiendo intensidad (10% a 40%) y la máxima se posicionará en los 15 grados.

Ya hacia la noche, el mal tiempo comenzará a retirarse casi por completo, dejando un cielo cubierto, probabilidades de lluvia prácticamente nulas (0% a 10%) y un termómetro que rondará los 13 grados con vientos predominantes del sector sur.

Para el domingo 11 de octubre, las precipitaciones quedarán completamente descartadas (0% a 10% de probabilidad).

La jornada arrancará con presencia de neblina en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución al circular por accesos y autopistas.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mañana fresca con una mínima de 9 grados y una tarde agradable con una máxima que alcanzará los 17 grados.

El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado durante todo el día.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

El pronóstico extendido: días grises pero sin lluvias





Para el comienzo de la semana laboral y los días subsiguientes, el tiempo mantendrá un patrón muy estable: días grises, baja amplitud térmica y nula probabilidad de lluvia.

El comportamiento del clima día por día:

Lunes 12 : el feriado se presentará con cielo parcialmente nublado a nublado. La temperatura oscilará entre los 10 grados de mínima y los 17 de máxima, sin probabilidad de precipitaciones.

Martes 13 : leve ascenso de la temperatura. La mínima será de 11 y la máxima tocará los 18 grados, con nubosidad constante.

Miércoles 14 : se mantendrán las condiciones con marcas térmicas entre los 14 de mínima y 18 grados de máxima.

Jueves 15 : jornada similar, con cielo cubierto y marcas que irán de los 14 grados a los 18. La probabilidad de lloviznas se mantiene en valores mínimos (0% a 10%).

Viernes 16: para el cierre de la semana se prevé el día más cálido, con una máxima que alcanzará los 19 grados y una mínima de 14, con cielo nublado y sin precipitaciones.