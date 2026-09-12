Hasta cuándo llueve en Buenos Aires y en qué momento vuelve el sol

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado cambio en el clima para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Luego de jornadas agradables, la humedad y el viento del sector sudoeste trajeron consigo una baja en las marcas térmicas, acompañada por lluvias que complican las actividades al aire libre durante el fin de semana.

Durante este sábado 12 de septiembre, el agua se hace sentir con chaparrones aislados y precipitaciones de variada intensidad que se concentran principalmente por la mañana, con probabilidades de entre un 10% y un 40%.

Cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires





Este sábado, el panorama se completa con ráfagas de viento que irán entre los 42 y 50 km/h y una temperatura extremadamente fresca, con una mínima de 10 grados y una máxima que apenas rozará los 11.

Hacia la tarde y la noche las chances de agua comenzarán a bajar, aunque el cielo se mantendrá completamente nublado.

Para el domingo 13 de septiembre, la buena noticia es que las precipitaciones quedarán de lado de manera definitiva. Sin embargo, el frío se intensificará a primera hora debido al viento persistente.

La temperatura mínima para ese día será de 6 grados y la máxima está estimada en 12. El día transcurrirá con abundante nubosidad y sin presencia de lluvias.

Este sábado se esperan chaparrones en Buenos Aires.

Pronóstico para la próxima semana: repunte de temperatura y más sol





Las condiciones meteorológicas darán un giro hacia jornadas más templadas y estables en Buenos Aires:

Lunes 14: arrancará con una mañana muy fría que registrará apenas 5 grados de mínima, pero el sol comenzará a asomar entre las nubes por la tarde, trayendo una máxima de 17 grados sin chances de lluvias.

Martes 15: se espera un ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 10 grados y una máxima agradable que alcanzará los 19 con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 16: la nubosidad se mantendrá variable y habrá un leve y temporario descenso térmico, con valores entre los 8 de mínima y 15 grados de máxima.

Jueves 17: el sol cobrará mayor protagonismo y la máxima volverá a tocar los 19 grados, partiendo de una mínima de 11.

Viernes 18: para cerrar la semana laboral, se consolidará el ambiente más templado, con una mínima de 12 grados y una máxima que rozará los 20 con presencia de sol.