Histórica línea de colectivos de Buenos Aires cambia su recorrido: ¿Cómo queda?

La Línea 317, uno de los servicios que conecta distintos puntos del oeste del Conurbano, modificó parte de su recorrido habitual y los pasajeros deberán prestar atención a los cambios para evitar confusiones al momento de viajar.

La modificación alcanza a un tramo puntual del recorrido y ya comenzó a implementarse. El colectivo, que une la estación de Morón con Isidro Casanova, también sumó nuevas paradas y cambió las calles por las que circula en un sector de La Matanza.

¿Cómo queda el nuevo recorrido de la Línea 317 con los cambios?

¿Cómo queda el nuevo recorrido de la Línea 317 con los cambios?

El cambio se concentra en un tramo del recorrido de la Línea 317 dentro de La Matanza, cerca de Plaza Manzanares, en Villa Luzuriaga. Hasta ahora, las unidades circulaban por Atenas, luego tomaban Venezuela y continuaban por Pujol antes de seguir hacia Plaza Manzanares.

Con la nueva modificación, el colectivo deja de realizar ese tramo por Venezuela y Pujol. Al llegar a la zona de Atenas, las unidades doblan en Ramón Falcón y continúan por esa calle hasta José Ignacio Rucci. Luego cruzan Venezuela y desde allí retoman el recorrido habitual hacia Plaza Manzanares.

De esta manera, el cambio afecta una parte puntual del trayecto, mientras que el resto del recorrido de la Línea 317 continúa sin modificaciones. Una vez superado el tramo intervenido, las unidades vuelven a circular por las calles y paradas habituales.

Además, el servicio incorporó cuatro nuevas paradas para acompañar el nuevo recorrido. Los nuevos puntos están ubicados en Atenas y Ramón Falcón; Ramón Falcón y Cetigne; Ramón Falcón y José Ignacio Rucci; y José Ignacio Rucci y Venezuela.