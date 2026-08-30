¡Histórico! Estas son las cinco montañas argentinas seleccionadas para un certamen internacional

Se dieron a conocer oficialmente las cinco montañas argentinas seleccionadas para representar al país en el certamen internacional "Montañas de Fama Mundial".

La distinción es impulsada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA), una entidad global con sede en China que promueve el desarrollo sostenible del turismo de montaña. La nominación de las cumbres nacionales surgió tras un proceso de evaluación técnica sobre 18 elevaciones pertenecientes a 10 provincias.

De esta manera, la comisión evaluadora oficializó la nómina de los cinco destinos que representarán al país divididos en dos áreas principales de competición:

Categoría Natural: El cerro Champaquí ( Córdoba ), el volcán Copahue ( Neuquén ), el Aconcagua ( Mendoza ) y el Mercedario ( San Juan ).

Categoría Cultural: El Nevado de Famatina (La Rioja).

Atributos de los cerros elegidos en la evaluación global

Para la selección del cerro Champaquí, máxima altura de la provincia de Córdoba con 2.790 metros sobre el nivel del mar, los técnicos ponderaron la calidad ambiental de las Sierras Grandes, los estándares de conservación y las políticas aplicadas para el desarrollo del senderismo y el montañismo.

En el caso de Neuquén, el comité destacó los atributos del Parque Provincial Copahue, los bosques de araucarias y la oferta turística de Caviahue-Copahue. Asimismo, la postulación valoró el significado que posee la cumbre para el pueblo Mapuche, que considera al volcán un sitio sagrado y un elemento central de su cosmovisión.

Por su parte, el Aconcagua (Mendoza) ubicado en el Parque Provincial Aconcagua, es el pico más alto de América (6.961 msnm). Destaca por:

Su estatus dentro del circuito global de las "Siete Cumbres".

La preservación de glaciares clave como el glaciar de los Polacos .

Una infraestructura desarrollada para la gestión del turismo de alta montaña y patrullas de rescate.

En paraleleo, el Mercedario (San Juan), está situado en la cordillera de la Ramada (6.720 msnm), representa la cuarta cumbre más alta del continente. Se caracteriza por:

Su valor arqueológico por la presencia de santuarios de altura incaicos.

Un entorno natural virgen, ideal para expediciones de montaña no masificadas.

Sus importantes reservas hídricas a través del glaciar Caballito y ventisqueros aledaños.

La cumbre elegida en la categoría "Cultural" destaca por sus santuarios precolombinos y su significado identitario.

El Nevado de Famatina, ubicado en la provincia de La Rioja, fue seleccionado como la única cumbre argentina en la categoría "Cultural" para el certamen internacional "Montañas de Fama Mundial".

Eleva su pico máximo, el cerro General Belgrano, a 6.097 metros sobre el nivel del mar en el cordón del Famatina.

Patrimonio arqueológico y caminos incaicos

El macizo conserva vestigios del imperio Inca, constituyendo un importante centro ritual y de exploración prehispánica en el extremo sur del Qhapaq Ñan (Camino del Inca).

Santuarios de altura: En sus zonas elevadas se sitúan sitios arqueológicos y adoratorios precolombinos dedicados a deidades andinas.

Trazado ancestral: Conserva senderos de piedra utilizados por las comunidades originarias para conectar los valles interserranos.

El certamen busca potenciar la visibilidad internacional de los relieves nacionales ante mercados emisores de Europa y Asia, consolidando la oferta del turismo de naturaleza en la región.