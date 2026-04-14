Homenaje al Papa Francisco en Plaza de Mayo: un evento masivo para celebrar su legado

A un año de la muerte del Papa Francisco, la ciudad de Buenos Aires será escenario de un homenaje abierto al público en la Plaza de Mayo. El evento, titulado "Francisco vive en el encuentro", se realizará el sábado 18 de abril a las 20 y buscará recordar el legado del pontífice argentino con una propuesta que combina espiritualidad, cultura y participación colectiva.

La iniciativa es organizada por la Asociación Civil Miserando y cuenta con el acompañamiento de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Gobierno porteño. Además, fue declarada de interés por la Legislatura de la Ciudad por su valor cultural, social y espiritual. Bajo el lema "Todos, todos, todos", la convocatoria será libre y gratuita, con el objetivo de generar un espacio de encuentro en una sociedad atravesada por tensiones.

Una propuesta inmersiva para conectar con nuevas generaciones

El homenaje estará encabezado por el sacerdote y DJ internacional Guilherme Peixoto, quien presentará una propuesta visual e inmersiva que combinará música, imágenes y tecnología. La puesta incluirá un recorrido por la vida de Francisco, desde su etapa como arzobispo en Buenos Aires hasta su rol como líder espiritual global, con una narrativa pensada para acercar su mensaje a los más jóvenes.

Según destacaron los organizadores, la elección de la Plaza de Mayo no es casual, ya que representa un espacio profundamente ligado a la vida pastoral de Jorge Bergoglio, donde supo caminar, escuchar y acompañar a la gente. Más que un acto conmemorativo, el evento buscará revalorizar la cultura del encuentro, uno de los pilares del mensaje de Francisco, en el mismo lugar donde construyó su vínculo cotidiano con el pueblo argentino.