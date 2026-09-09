Homenaje de Adepa a Chiche Gelblung

El miércoles 9 de septiembre murió un periodista de raza. Su adiós coincide, casi como una paradoja del destino, con la reunión anual de Adepa en Tucumán. La cumbre de los editores se realiza en el Hotel Sheraton y, en su primera jornada, tuvo un emotivo espacio dedicado a recordarlo. Casi en el mismo horario del homenaje, a las 15:30, el cortejo fúnebre de Chiche avanzaba por la avenida General rumbo al cementerio de La Tablada.

En el encuentro de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en San Miguel de Tucumán participan directivos y editores de todo el país. La lectura del texto estuvo a cargo de la secretaria de Adepa, Ana Tronfi, quien compartió el escenario con el presidente de la entidad, Martín Etchevers, y los directivos Daniel Dessein y Juan Carlos Fernández Llano.

Qué dijo Adepa: destacó que Samuel "Chiche" Gelblung comenzó su trayectoria en los años 60 como fotógrafo y cronista hasta asumir la dirección ejecutiva de la revista Gente en las décadas de 1970 y 1980. En los años 90 dio el salto definitivo a la televisión abierta y se convirtió en una figura central al frente del histórico ciclo Memoria (1994-2002), famoso por sus informes polémicos, el uso de cámaras ocultas y las dramatizaciones, al que le siguieron programas como 70-20 HOY y diversos espacios de debate en Canal 9, América TV, El Trece y Crónica TV.

En paralelo, construyó una exitosa carrera radial al frente de ciclos de gran audiencia como Hola Chiche en emisoras como Radio 10, Radio Mitre y Radio Rivadavia, e incursionó con visión de futuro en el periodismo digital mediante la fundación del portal Minutouno.com.

A lo largo de su extensa carrera, Chiche fue galardonado con múltiples distinciones, entre las que se destacan:

Premio Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico en Radio

a Mejor Programa Periodístico en Radio Premio Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Masculina en Radio.

a Mejor Labor Periodística Masculina en Radio. Premio Konex a Comunicación y Periodismo: Conductor radial

a Comunicación y Periodismo: Conductor radial Premio Martín Fierro a Mejor Panelista de Televisión

La agenda de Adepa en Tucumán

Las actividades de la Junta de Directores y la 64ª Asamblea General de la entidad se llevan a cabo durante tres jornadas consecutivas (miércoles, jueves y viernes), con un fuerte eje puesto en la defensa de la libertad de prensa, el rol institucional de los medios y los nuevos desafíos de la inteligencia artificial en la industria periodística.