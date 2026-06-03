Experto en plantas reveló el truco para que se mantengan regadas cuando nos vamos unos días de casa

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas personas comienzan a organizar su descanso, desde preparar el equipaje hasta dejar en orden el hogar antes de salir. Sin embargo, hay un detalle que suele generar preocupación: qué hacer con las plantas cuando la casa queda vacía por varios días.

La falta de riego puede afectar seriamente a las plantas, provocando desde un deterioro en su crecimiento hasta su marchitamiento o muerte. Este problema se vuelve más relevante en el caso de plantas de interior o aquellas que dependen de cuidados regulares para mantenerse en buen estado.

En este contexto, el experto en jardinería Ignacio Guío compartió un método simple, accesible y de bajo costo que permite mantener las plantas hidratadas durante la ausencia de sus dueños.

Cómo funciona el sistema de riego para las plantas durante las vacaciones

Guío explicó que este método se basa en principios básicos como la capilaridad y la gravedad, lo que permite que el agua llegue de manera gradual a la planta sin generar exceso de humedad.

"Nos vamos de vacaciones, pero las plantas se quedan en casa. Te cuento un truco para que te puedas ir tranquilo y ellas se queden bien regadas", señaló el especialista.

Este sistema permite que el hilo de algodón absorba el agua y mantenga la tierra húmeda.

Para armar este sistema, se necesitan materiales simples que suelen encontrarse en cualquier hogar:

Un recipiente con agua, como una botella, frasco o balde.

Un ovillo de lana o hilo de algodón.

Una piedra.

Palitos, broches u otro elemento para fijar el hilo en la tierra.





El procedimiento es sencillo. Primero, se debe atar el hilo a la piedra y colocarla dentro del recipiente con agua, asegurando que quede en el fondo para evitar que flote. El extremo del hilo debe permanecer completamente sumergido.

Luego, el otro extremo se lleva hasta la maceta y se introduce en el sustrato, cerca de las raíces, utilizando un palillo o similar para fijarlo. Un aspecto fundamental es ubicar el recipiente con agua a una altura superior a la de la maceta, ya que esto facilita el flujo del agua hacia la planta.

El experto también recomienda utilizar más de un hilo en caso de plantas que requieran mayor hidratación. "No te limites a poner uno solo", indicó.

El sistema funciona como un canal que transporta el agua lentamente desde el recipiente hasta la tierra, manteniéndola húmeda de forma constante pero sin encharcar. Esto lo convierte en una opción ideal para varios días, especialmente durante el invierno, cuando el riego puede espaciarse más.

Entre sus principales ventajas se destacan: