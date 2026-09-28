¡Imágenes y videos! Así granizo del tamaño de pelotas de golf causó graves destrozos en Córdoba

Una fuerte tormenta golpeó este lunes a distintas localidades de Córdoba y dejó importantes destrozos tras la caída de granizo de gran tamaño. Las piedras, similares a pelotas de golf, dañaron vehículos, viviendas y otros sectores afectados por el temporal.

El fenómeno afectó especialmente a distintas localidades de las Sierras Chicas, entre ellas Unquillo y Mendiolaza. Las calles quedaron cubiertas de hielo y también se registraron daños en vehículos y viviendas.

Érica, vecina de Unquillo, contó que la caída de granizo fue particularmente intensa y estuvo acompañada por muy poca lluvia. "Fue impresionante, no solo el tamaño, el ruido, cómo explotaban contra el piso", relató durante una entrevista televisiva.

Según explicó, el fenómeno duró alrededor de tres minutos. Antes de que empezara, incluso pudo advertir que la tormenta se acercaba por el sonido: "Pude escuchar como un rugido, el granizo que se estaba aproximando y mis perros que se empezaron a poner nerviosos".

En Mendiolaza, otra vecina, Sandra, señaló que las piedras también fueron de gran tamaño y provocaron daños en su vivienda. "Nos rompió el plástico de los toldos de las ventanas. Fueron 15 minutos de granizo muy fuerte, del tamaño de una pelota de golf", relató.

Los videos más impactantes de la granizada en Córdoba





La granizada, en imágenes





El impactante tamaño del granizo en Córdoba.

El impactante tamaño del granizo en Córdoba.

Potente caída de granizo en Córdoba (X/@Cori_MetRA).

Córdoba permanece bajo alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla para distintos sectores de Córdoba debido a la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El aviso contempla abundante lluvia en períodos breves, ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. También se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Córdoba sigue en alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes 28 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

La advertencia alcanza sectores de los departamentos Colón, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto, Santa María, Río Primero y Río Segundo. Por la distribución de las tormentas, el impacto puede ser diferente según la localidad.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan permanecer en lugares cerrados, alejarse de ventanas y evitar refugiarse debajo de árboles, carteles o estructuras que puedan desprenderse.

El temporal con caída de granizo tiñó de blanco las calles de Córdoba (X/@glacapde).

También piden no circular por calles anegadas ni acercarse a ríos, arroyos, lagunas o zonas propensas a inundaciones.

Desde el Gobierno de Córdoba, además, solicitaron extremar las precauciones al momento de circular y evitar desplazamientos innecesarios. Ante una posible crecida repentina, recomendaron mantenerse alejados de las márgenes de ríos y arroyos.

El granizo provocó graves destrozos en Córdoba (X/@agosgarcia91).

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

La inestabilidad continuará durante las próximas horas y podría extenderse hasta el martes. Para este lunes todavía se esperan tormentas en distintos sectores de la provincia, con temperaturas máximas de entre 21 y 23 grados.

Durante el martes ingresará un frente de viento sur y las precipitaciones tenderán a concentrarse principalmente en el sector sur de Córdoba. El cielo permanecerá mayormente nublado y las condiciones seguirán siendo variables.

Después del temporal, las temperaturas se mantendrán en valores moderados, con registros que durante los próximos días podrían ubicarse entre 21 y 27 grados.

La situación de inestabilidad también alcanza a otras provincias y regiones cercanas, con pronóstico de lluvias y tormentas para sectores de Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y otras zonas del centro y norte del país.