Impactante avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores casi son arrastrados por la nieve

Una jornada en la montaña estuvo a punto de terminar de la peor manera para dos esquiadores que se encontraban en el Cerro Chapelco, Neuquén.

Mientras descendían por una ladera, una enorme masa de nieve comenzó a desprenderse detrás de ellos y avanzó rápidamente por el terreno.

El episodio quedó registrado en un impactante video que comenzó a circular en las últimas horas y permitió dimensionar la cercanía con la que pasó el desprendimiento.

Los esquiadores lograron alejarse de la trayectoria del desprendimiento y resultaron ilesos tras el impactante episodio. (Foto Ilustrativa)

Avalancha en el Cerro Chapelco: ¿Qué pasó con los dos esquiadores?

El episodio ocurrió durante la tarde del, en la zona conocida como el filo del Cerro Chapelco. El desprendimiento se originó específicamente en el sector posterior de la montaña, un área ubicada

Según se observa en las imágenes difundidas, dos personas descendían por la ladera realizando movimientos en zigzag cuando, detrás de ellas, una importante cantidad de nieve comenzó a desplazarse montaña abajo.

En cuestión de segundos, la avalancha ganó velocidad y se extendió por el terreno. Los esquiadores continuaron avanzando mientras la masa blanca descendía a escasa distancia, hasta que finalmente consiguieron alejarse de su trayectoria.

Pese a la espectacularidad de las imágenes y a la proximidad del desprendimiento, ninguno de los dos sufrió heridas y ambos lograron alcanzar una zona segura.

Tras advertirse lo sucedido, se activó el protocolo de seguridad del Cerro Chapelco para impedir que otras personas se acercaran al área involucrada. El procedimiento permitió mantener despejado el lugar mientras se evaluaban las condiciones de la montaña.

Desde el complejo remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal especializado y las restricciones existentes, especialmente en sectores que pueden presentar condiciones de riesgo.

El episodio vuelve a poner el foco en los peligros asociados a desplazarse fuera de las áreas controladas. En estos lugares, las características del terreno y la estabilidad del manto de nieve pueden ser diferentes a las existentes en las pistas delimitadas.

La enorme masa de nieve se desprendió en un sector fuera de pista del Cerro Chapelco y descendió rápidamente por la ladera.

¿Qué puede provocar una avalancha?

Las avalanchas se producen cuando una masa de nieve pierde estabilidad y comienza a desplazarse rápidamente pendiente abajo. Esto puede ocurrir por diferentes factores, como una acumulación importante de nieve reciente, cambios bruscos de temperatura, fuertes vientos o la existencia de capas débiles dentro del manto nivoso.

Además de las condiciones naturales, el paso de una persona por una zona inestable puede actuar como desencadenante y provocar el desprendimiento de una placa de nieve.

Por este motivo, desplazarse fuera de las pistas habilitadas requiere evaluar previamente las condiciones del manto, respetar las restricciones y seguir las indicaciones de los especialistas, especialmente después de nevadas intensas o períodos de fuertes vientos.



