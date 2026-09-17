Impresionante incendio en Sarandí: varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas

Un feroz incendio se desató durante la noche de este miércoles en un predio descampado de Sarandí, partido de Avellaneda, y provocó un importante operativo de emergencia en la zona.

Las llamas iniciaron cerca de las 20 en un sector donde funcionaba un ecopunto, en las inmediaciones del arroyo Sarandí, cerca del Acceso Sudeste y la autopista Buenos Aires-La Plata.

En total, ocho dotaciones de bomberos de Sarandí, Wilde, Villa Domínico y localidades vecinas participaron del operativo para contener las llamas. Los equipos trabajaron para evitar que el fuego se extendiera hacia sectores linderos al predio afectado.

Uno de los principales problemas generados por el incendio fue la densa columna de humo que se desplazó sobre la zona. La presencia del humo redujo considerablemente la visibilidad y afectó el tránsito sobre la autopista Buenos Aires-La Plata.

"Hay mucho humo y está afectando la visibilidad y el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata", explicó un bombero a TN. Ante esta situación, las autoridades solicitaron a los conductores que circulaban por el sector extremar las precauciones.

Según informó En La Mira Radio, el incendio habría comenzado luego de que varias personas prendieran fuego residuos acumulados en el predio. Sin embargo, esta versión no fue confirmada oficialmente y las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas y tampoco fueron informadas oficialmente las circunstancias que provocaron el inicio del incendio en el predio de Sarandí