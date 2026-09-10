Inflación de agosto: cuáles son los productos que más subieron y bajaron de precio

El índice de alimentos aumentó 1,7% en agosto según los datos proporcionados este jueves por INDEC, que es una de las variables que coincidió porcentualmente con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este indicador se promedió con las distintas regiones del país, cuyo incremento de precios en los alimentos varió, siendo la Patagonia y el Noroeste las más afectadas con un 2,2% de aumento, seguida por el Noroeste con un 2%, Cuyo con un 1,9%, la región Pampeana con un 1,7% y el Gran Buenos Aires con un 1,4%.

Los incrementos que más se hicieron notar en estos índices en comparación con el mes anterior fueron en verduras, fideos y panificados, con aumentos que van desde el 3,8 hasta el 42,7%.

En la categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas hubo un incremento de precios del 22,1% en lo que va del año, por lo que se posiciona un 0,8% por encima del nivel general de inflación acumulada en los primeros ocho meses del año, que dio un 21,3%.

Cuáles son los productos que más aumentaron en agosto

Cebolla: 42,7%.

Zapallo anco: 35,5%.

Banana: 30,4%.

Papa: 22%.

Batata: 9,6%.

Fideos secos tipo guisero: 4,5%.

Filet de merluza fresco: 4,4%.

Galletitas dulces envasadas sin relleno: 4,3%.

Pan francés tipo flauta: 3,8%.

Harina de trigo común 000: 3,8%.

Según los datos proporcionados por INDEC, otros productos también mostraron un alza en los precios que superó al índice de inflación del organismo. Entre los ejemplos destacan las galletitas de agua envasadas con un 3,4%, queso pategrás 2,6%, tomate entero en conserva 2,4%, queso cremoso 2,3%, aceite de girasol 2,2%, jamón cocido 2% y sal fina 1,8%.

Los productos que bajaron su precio

Lechuga: -18,8%.

Tomate redondo: -17,5%.

Salchichón: -3,8%.

Pan de mesa: -2,6%.

Limón: -2,3%.

Manzana deliciosa: -1,6%.

Yogur firme: -1,4%.

Naranja: -0,9%.

Pollo entero: -0,5%.

Paleta: -0,4%.



