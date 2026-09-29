Inscripción a Progresar Trabajo: cómo anotarse si tenés entre 18 y 35 años

El Ministerio de Capital Humano mantiene habilitado el registro para Progresar Formación Profesional (también conocido como Progresar Trabajo), el programa estatal orientado a brindar asistencia económica a quienes se capacitan en oficios.

A diferencia de las líneas educativas tradicionales, esta convocatoria cuenta con un margen de tiempo más extenso y un rango de edad ampliado para determinados sectores de la población.

Fecha límite de inscripción y cómo anotarse





De acuerdo con la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación, la convocatoria para postularse continuará disponible hasta el 27 de noviembre de 2026.

Los aspirantes deben estar previamente anotados en una oferta formativa avalada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y realizar el trámite digital ingresando a la plataforma oficial del programa con los datos validados en Mi Argentina.

Límites de edad: la excepción hasta los 35 años





El esquema general del programa contempla a jóvenes de entre 18 y 24 años. Sin embargo, la normativa vigente contempla extensiones en la franja etaria según la condición socioeconómica del solicitante:

Hasta los 35 años: se permite la inscripción a personas desempleadas o sin trabajo formal registrado, así como a titulares de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años a cargo.

Sin límite de edad: no existe un tope de años para integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad, refugiados y afrodescendientes.

Cómo anotarse en el Progresar Trabajo si tenés entre 18 y 35 años.

Requisitos y evaluación de la ANSES





Para acceder al beneficio es indispensable ser argentino (nativo, naturalizado o residente legal con un mínimo de dos años) y poseer DNI.

En materia de ingresos, los recursos del grupo familiar o del postulante no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La verificación socioeconómica de los haberes queda a cargo de la ANSES antes de la liquidación.

Montos y esquema de liquidación





La beca fijada para esta línea asciende a $35.000 mensuales durante el trayecto de cursada: