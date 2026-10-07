Inscripción escolar 2027 en CABA: cuándo empieza y cómo anotarse

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el Período Único de Inscripción Escolar 2027 para estudiantes de niveles inicial, primario y secundario en la red de educación pública. El plazo de preinscripción se extiende desde el 5 de octubre hasta el 6 de noviembre a través del Sistema de Inscripción en Línea del Ministerio de Educación porteño.

La convocatoria está dirigida a ingresantes al sistema estatal, estudiantes que cambian de nivel educativo y aspirantes a las modalidades de Educación Especial, Adultos y Adolescentes. El trámite se inicia en el portal oficial y requiere el cumplimiento estricto de las instancias fijadas por el cronograma institucional.

Fechas del cronograma y control de documentación

Tras completar el formulario digital, las familias disponen hasta el 17 de noviembre para realizar la etapa obligatoria de control documental. Este procedimiento de validación de datos se puede gestionar de forma virtual o de manera presencial con turno previo en las sedes y escuelas habilitadas en las comunas.

Por su parte, el Sorteo Público Anual se llevará a cabo el 21 de octubre como mecanismo oficial de desempate en casos de igualdad de condiciones. Dicho sorteo no asigna cupos de forma directa, sino que ordena la prioridad entre aspirantes según las pautas reglamentarias de vacantes.

Consulta de asignación de vacantes y confirmación

El estado de la asignación de vacantes podrá consultarse a partir del 4 de diciembre a través de la plataforma web del sistema. A partir del 9 de diciembre, la información estará disponible de manera presencial en los establecimientos educativos y sedes de atención comunal.

Una vez notificados, los adultos responsables recibirán un correo electrónico con un enlace individual para confirmar la aceptación del banco asignado. Para resolver dudas o recibir asistencia presencial, el municipio dispuso acompañamiento en puntos de atención y asistencia mediante la línea gratuita 147.