Inscripción escolar 2027: la Defensoría porteña lanzó una plataforma gratuita para resolver vacantes, trámites y reclamos

Que no haya vacante en la escuela del barrio, no saber hasta cuándo se puede reclamar o no encontrar la norma que regula un caso son algunas de las dudas que se repiten cada vez que se abre la inscripción escolar. Para facilitar ese recorrido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el Navegador de Derechos, una herramienta web pública y gratuita pensada para acompañar a las familias en cada etapa de la vida escolar de sus hijos.

El lanzamiento coincide con el inicio de la preinscripción para el ciclo lectivo 2027, que comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el 6 de noviembre. La plataforma ya está disponible en navegador.defensoria.org.ar.

Respuestas claras para cada situación

El Navegador reúne 264 preguntas frecuentes organizadas en cuatro ejes: Inscripción y vacantes, Educación inclusiva, Reclamos e intervención, y Vida escolar. A lo largo de más de 2.000 respuestas, explica paso a paso qué hacer, qué plazos respetar y a quién acudir ante situaciones como la falta de vacante, el pedido de apoyos para estudiantes con discapacidad, los conflictos de convivencia o los reclamos que no tienen respuesta.

La herramienta se armó a partir de las consultas reales que llegan al organismo: sus equipos analizaron 5.217 consultas y reclamos recibidos entre 2022 y 2025 y, con ese diagnóstico, definieron qué preguntas responder, con qué nivel de detalle y en qué orden.

Buscador de escuelas, calendario y normas

Además, la plataforma incluye un buscador interactivo que permite filtrar 1.983 establecimientos de la Ciudad por zona, nivel, tipo de gestión y jornada, y comparar sus fichas institucionales. También concentra en un solo lugar el cronograma oficial de inscripción.

Para quienes necesiten entender el marco legal, ofrece 98 normas educativas explicadas en lenguaje claro y un glosario con más de 200 términos. Otro punto a favor: no requiere registro ni recolecta datos personales, y su diseño sigue estándares internacionales de accesibilidad y privacidad.