Así funciona la plataforma para la inscripción escolar 2027 en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento un portal de acceso público para optimizar el proceso de Inscripción Escolar 2027 en la red de educación pública.

La plataforma desarrollada por el Ministerio de Educación porteño busca centralizar la información sobre vacantes disponibles, seguimiento de trámites y presentación de reclamos para los niveles inicial, primario y secundario.

El lanzamiento coincide con la apertura de la etapa de preinscripción digital para el próximo ciclo lectivo. La iniciativa apunta a agilizar la gestión de trámites y dotar de mayor transparencia a los mecanismos de asignación de bancos en las escuelas del distrito.

Gestión de vacantes y presentación de reclamos

A través de esta nueva herramienta en línea, las familias pueden visualizar la oferta de establecimientos educativos disponibles según la comuna y el nivel correspondiente.

El entorno virtual incorpora un canal específico para canalizar observaciones, rectificar datos personales y elevar reclamos administrativos en caso de inconformidad con la asignación.

El sistema funciona de forma integrada con el Sistema de Inscripción en Línea, permitiendo adjuntar la documentación requerida para la validación de la solicitud. Con esta implementación, las autoridades buscan reducir la concurrencia presencial a los establecimientos y facilitar el acceso remoto desde dispositivos móviles.

Cronograma y asistencia a las familias

El proceso de preinscripción se mantiene activo en la web oficial y requiere completar la instancia obligatoria de validación documental para confirmar la postulación.

Los resultados sobre la asignación final de bancos se darán a conocer al término del período de evaluación establecido por las autoridades educativas.

Para quienes requieran ayuda en la carga de datos o carezcan de conectividad, el municipio mantiene la asistencia personalizada en puntos de atención comunales y la atención mediante la línea telefónica gratuita 147.