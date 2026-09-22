Intensa búsqueda en Santa Teresita: buscan a dos kayakistas que desaparecieron en el mar

La Prefectura Naval desplegó un amplio operativo de búsqueda en la localidad balnearia de Santa Teresita luego de que dos kayakistas que ingresaron al mar en la mañana de este martes no pudieron regresar a la costa debido a las condiciones climáticas.

Los mismos kayakistas dieron el alerta por radio para advertir que las corrientes y el clima les impedían retomar el camino hacia la costa por sus propios medios.

A partir del aviso, el Subcentro Coordinador Mar del Plata activó el protocolo de búsqueda y rescate. Inmediatamente se desplegaron motos de agua, patrullajes terrestres a lo largo de la línea de costa y un avión de la fuerza federal.

Los dos kayakistas son intensamente buscados.

Durante las primeras horas del operativo, las tareas se extendieron con la colaboración de embarcaciones pesqueras que operaban en las inmediaciones, aunque los resultados resultaron negativos.

Las labores de rastrillaje se reanudaron con las primeras luces del día mediante el despliegue de medios aéreos y la incorporación de una aeronave B-200 perteneciente a la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada Argentina, la cual sobrevoló el área asignada durante cinco horas continuas.

Además, desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el patrullero oceánico ARA "Storni", el cual trasladó a bordo a personal del área de Sanidad y a efectivos especializados de la Agrupación Buzos Tácticos equipados con botes de goma para reforzar el apoyo logístico y operativo.

Para optimizar las tareas, el perímetro de rastrillaje fue subdividido en cuatro zonas, donde operan de manera coordinada buques guardacostas y barcos pesqueros.

Las operaciones se encuentran bajo la conducción del Centro Coordinador Mar del Plata, organismo encargado de planificar y supervisar las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR).