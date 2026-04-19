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Domingo, 19 de abril de 2026

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Prefectura detectó un buque portugués en aguas argentinas: investigan si pescaba en forma ilegal

Se trata del arrastrero Coimbra. Fue identificado en plena madrugada tras ingresar 700 metros en la Zona Económica Exclusiva Argentina frente a Chubut.

SGorostiaga

Prefectura Naval Argentina detectó este domingo a la madrugada un buque con bandera de Portugal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), a unos 700 metros del límite.

Se trata del arrastrero Coimbra, que había zarpado desde Uruguay el pasado 25 de febrero y permanecía en zona de pesca desde el 28 de ese mes, a través de Cabo Dos Bahías, Chubut, según informaron desde la fuerza a través de un comunicado.

La detección se realizó a través del Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que permite analizar el posicionamiento de las embarcaciones. De acuerdo con los registros, los movimientos y velocidades del buque "presentan patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre".

La zona en la que fue detectado el buque portugués.
La zona en la que fue detectado el buque portugués.

En ese sentido, se estimó que navegaba a una velocidad promedio de 4,9 nudos, lo que podría configurar una infracción a la Ley 24.922.

Prefectura documentó la posición satelital y la velocidad del buque en tiempo real. Luego notificó al capitán del Coimbra vía radiofrecuencia sobre la infracción. En este marco, inició un sumario administrativo ante la Subsecretaría de Pesca, lo que impedirá que el barco opere con normalidad en puertos de la región y lo obligará al pago de multas que, según la Ley de Pesca, podrían superar los $1.000 millones de pesos.

En el texto oficial, además, desde Prefectura recalcaron que el Estado nacional "continúa fortaleciendo la vigilancia" frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

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