Investigan un irregular giro de fondos en Frigorífico General Pico: $16.500 millones a una firma de sus dueños

Frigorífico General Pico destinó cerca de $16.500 millones a financiar a LDL, una empresa dedicada al negocio equino y propiedad de la familia Lowenstein, mientras atravesaba dificultades financieras y acumulaba obligaciones con proveedores, bancos y otros acreedores. Así lo informó la agencia Noticias Argentinas, que accedió a documentación vinculada al concurso preventivo de la empresa.

Según ese material, los fondos fueron enviados a una sociedad cuyos propietarios integraban, al mismo tiempo, la administración del frigorífico, en un período en que la compañía necesitaba recursos para comprar hacienda, sostener la producción, pagar salarios y cumplir con terceros. La documentación abre interrogantes sobre las condiciones de esas operaciones y un eventual conflicto de intereses, dado que los administradores tenían de manera simultánea intereses económicos en la firma que recibió los fondos.

Concurso, Asamblea y causa penal

De acuerdo con la agencia, en julio los Lowenstein transfirieron la totalidad de su participación accionaria a un tercero y, 14 días después, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo. Más tarde, la Asamblea de la compañía rechazó el balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, desaprobó la gestión del Directorio anterior y rechazó una distribución de unos $2.000 millones en honorarios.

En paralelo, la administración anterior quedó alcanzada por una investigación penal por presunta administración fraudulenta y balance falso. En esa causa ya se recibieron declaraciones testimoniales y se realizó un allanamiento en la planta de Trenel, La Pampa, donde la Justicia secuestró documentación.

La última Asamblea de accionistas decidió además remover a las autoridades anteriores y designar una nueva conducción para recuperar la actividad y preservar las fuentes laborales. Según la información vinculada al expediente, el juez Carlos María Iglesias, a cargo del concurso, conocía la convocatoria y el orden del día de esa reunión, que contó con una veedora del proceso, dos inspectores de Personas Jurídicas de La Pampa y un escribano público. Sin embargo, las nuevas autoridades todavía no pudieron asumir el control efectivo de la empresa.

Así, mientras la Justicia Penal investiga las decisiones de la administración anterior, los $16.500 millones destinados a LDL aparecen como uno de los movimientos económicos a determinar para reconstruir qué ocurrió con el patrimonio del frigorífico en el período en que profundizó su endeudamiento y terminó en el concurso preventivo.