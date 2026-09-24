Islas, selva y una extraordinaria biodiversidad: el paraíso natural escondido junto al Paraná

Argentina guarda rincones naturales que todavía permanecen lejos de los circuitos turísticos más tradicionales y permiten cambiar por completo el ritmo de la rutina de las grandes ciudades.

En el norte de Santa Fe existe uno de esos escenarios donde los cursos de agua y los ambientes son prácticamente vírgenes. Además, es posible navegar, hacer kayak, observar animales silvestres y recorrer postales dominadas por una exuberante vegetación.

Un enorme humedal para descubrir en Santa Fe

Jaaukanigás es un extenso humedal ubicado en las riberas del río Paraná, en el noreste de la provincia de Santa Fe. Con unas 492.000 hectáreas, fue declarado Sitio Ramsar de Importancia Internacional en 2001 y constituye uno de los ambientes con mayor diversidad biológica de la provincia y del país.

Su particular nombre tiene raíces en los pueblos originarios de la región. De hecho, refiere a la denominación utilizada por los abipones y significa "gente del agua", una expresión que refleja la estrecha relación que históricamente mantuvieron sus habitantes con este extraordinario ambiente fluvial.

El paisaje cambia constantemente de acuerdo con el comportamiento del Paraná. A lo largo del territorio aparecen riachos, lagunas, esteros, bañados, pastizales, pajonales, palmares y selvas en galería, formando un enorme mosaico natural moldeado por los ciclos de crecientes y bajantes del río.

Uno de sus principales atractivos es la fauna. En sus diferentes ambientes pueden observarse monos carayá, yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos y una enorme variedad de aves, además de numerosas especies de peces. Esta riqueza convierte al lugar en un destino privilegiado para el avistaje y la fotografía de naturaleza.

Jaaukanigás no es un sitio pensado únicamente para contemplar el paisaje. Quienes llegan hasta este sector santafesino pueden realizar navegaciones por los canales, paseos en kayak, senderismo, cabalgatas y safaris fotográficos, alternativas que permiten internarse en el humedal y conocerlo desde diferentes perspectivas.

La experiencia también conserva un fuerte componente cultural. La vida de los pescadores artesanales, los conocimientos transmitidos entre generaciones y la gastronomía elaborada con pescados de río forman parte de la identidad de las comunidades que crecieron alrededor de este ecosistema.

Para organizar una escapada, algunas de las principales puertas de entrada son Reconquista, Avellaneda y Villa Ocampo, localidades desde las cuales es posible acceder al humedal y encontrar servicios turísticos, alojamiento y guías para recorrer la zona.

Así, Jaaukanigás aparece como una alternativa diferente para quienes buscan turismo de naturaleza y experiencias alejadas de los destinos masivos. Entre el sonido de las aves, la vegetación que acompaña los cursos de agua y los extensos paisajes del Paraná, este rincón santafesino permite descubrir una de las caras más silvestres del Litoral argentino.