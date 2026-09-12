Javier Milei fijó un nuevo aumento para jubilados y pensionados en octubre 2026

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026. La actualización impactará en los haberes previsionales y alcanzará a los distintos grupos de titulares.

El incremento se definió tras la difusión del dato de inflación de agosto. Para establecer las subas, el organismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, tal como lo establece la fórmula de movilidad del gobierno de Javier Milei.

En agosto, el IPC registró una variación del 1,7%. De acuerdo con el cálculo aplicado para los haberes, la suba que se trasladaría a las prestaciones previsionales en octubre sería del 1,66%.

La actualización no alcanzará solamente a las jubilaciones y pensiones. También se trasladará a otras prestaciones de ANSES, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

¿A cuánto subirían las jubilaciones y pensiones en octubre?

Con el aumento del 2,11% aplicado en septiembre, la jubilación mínima quedó en $428.633,20. En caso de mantener el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $498.633,20.

Por su parte, la jubilación máxima se ubicó en $2.884.013,08 con la última actualización.

Ahora, tras conocerse el nuevo porcentaje de movilidad, es posible estimar cuánto podrían cobrar los titulares de la ANSES en octubre. Aunque el aumento ya está definido, los montos definitivos todavía deben oficializarse mediante el decreto correspondiente.

Si se aplica una suba del 1,66% sobre los haberes vigentes en septiembre de 2026, las cifras aproximadas para el próximo mes serían las siguientes.

Jubilaciones, pensiones y otros haberes

Jubilación mínima : $435.748,51. Si el bono de $70.000 continúa sin modificaciones, el total llegaría a $505.748,51 .

: $435.748,51. Si el bono de $70.000 continúa sin modificaciones, el total llegaría a . Jubilación máxima : $2.931.927,70.

: $2.931.927,70. PNC por Invalidez y Vejez (70%) : $305.024,08. Con el bono, alcanzaría $375.024,08.

: $305.024,08. Con el bono, alcanzaría $375.024,08. PNC para Madres de 7 Hijos : $435.748,51. Con el bono de $70.000, el total sería de $505.748,51.

: $435.748,51. Con el bono de $70.000, el total sería de $505.748,51. PUAM (80%): $348.598,82. Con el bono, llegaría a $418.598,82.

La suba para la AUH y asignaciones familiares

El mismo porcentaje de actualización también impactaría en las asignaciones que paga la ANSES. Los valores estimados para octubre serían:



Asignación Universal por Hijo (AUH)

Monto bruto: $156.587,91.

AUH, 80% de cobro mensual: $125.270,33 .

. AUH, 20% retenido: $31.317,58.

AUH por Hijo con Discapacidad

Monto total, sin retención: $509.862,51.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Rango 1: $78.303,62.

Es importante remarcar que los montos proyectados para octubre son estimativos. El Gobierno deberá oficializar la actualización mediante un decreto que será publicado en el Boletín Oficial.

Lo mismo ocurre con el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad todavía deberá ser definida y, en caso de mantenerse, también tendrá que ser oficializada.

En octubre 2026, jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un aumento del 1,66% (Imagen ilustrativa).

Cualquier novedad será comunicada por la ANSES a través de sus canales oficiales. Además, los titulares podrán consultar los montos correspondientes a octubre desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Mientras tanto, el organismo previsional avanza con el calendario de pagos correspondiente a septiembre.

Cuándo cobran los jubilados en septiembre

La fecha de cobro depende de dos factores: el tipo de haber y la terminación del DNI. Para quienes reciben la jubilación mínima, el calendario se extiende hasta el 21 de septiembre.

Las fechas son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que cobran más de la mínima

Los titulares que reciben haberes superiores a la jubilación mínima comienzan a cobrar desde el 22 de septiembre. En este caso, el calendario se organiza de la siguiente manera: