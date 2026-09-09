Jorge Fontevecchia recordó a "Chiche" Gelblung en Crónica TV: "Inventó Crónica TV antes de que existiera"

En el marco de una emotiva cobertura especial de Crónica TV, Jorge Fontevecchia compartió sus reflexiones sobre el legado de Samuel "Chiche" Gelblung, una de las figuras más influyentes y transgresoras de la historia del periodismo argentino, tras la triste noticias de su deceso.

A través de un diálogo telefónico en vivo, el empresario de medios repasó la impronta de Gelblung en las redacciones de la década de 1980 y analizó la vigencia de su estilo directo e impertinente.

Un pionero que hacía televisión desde la prensa escrita

Durante la conversación, Fontevecchia se remontó a sus primeros años de trabajo compartido en la revista La Semana, cuando Gelblung, con menos de 40 años, ya era considerado una de los mejores de la gráfica nacional.

"Chiche hacía en la gráfica televisión. Por eso luego fue tan exitoso en los medios audiovisuales. Su naturaleza era la de un comunicador masivo, popular y de sensibilidad masiva", sintetizó Fontevecchia.

El cofundador de Editorial Perfil trazó un paralelo entre Gelblung y Héctor Ricardo García (fundador de Crónica), sugiriendo que ambos compartían un radar único para interpretar las demandas informativas de las capas populares: "Podría decirse que Chiche inventó Crónica TV antes de que existiera Crónica TV", sentenció.

Acá la entrevista completa

Hola Jorge, buen día. Gracias por estos minutos con la familia de Crónica. La peor de las noticias para nosotros y para el mundo del periodismo también. ¿Cómo recordás a Chiche?

Jorge Fontevecchia: Yo recuerdo a Chiche siendo un joven de menos de 40 años, siendo la estrella del periodismo gráfico en ese momento. Te estoy hablando de los años 80. Él dirigió la revista La Semana en los últimos años de la dictadura militar, venía de dirigir la revista Gente. Era brillante, muy distinto al Chiche de los últimos años -que obviamente seguía siendo brillante-, pero aquel joven lleno de vitalidad, imagínense multiplicado por 10 al que ustedes conocen.

Claro, qué fuerte era

Era... Chiche tenía todo lo que tiene que tener un periodista. Yo creo que el periodismo, definido como un concepto general, precisa que hagamos una especie de taxonomía. Hay distintos tipos de periodistas. O sea, Chiche no era un analista, claramente. Chiche no era un periodista de política, claramente. Chiche era un periodista de sensibilidad masiva, popular. Como la televisión en esa época estaba subdesarrollada porque había sido estatizada, bueno, Chiche hacía en la gráfica televisión. Por eso luego fue tan exitoso en televisión con los audiovisuales. La radio también estaba estatizada en esa época, entonces lo único que le quedaba a Chiche era la gráfica. Pero en realidad, más que un periodista de gráfica, a pesar de que fue el más exitoso de la gráfica en su momento, su naturaleza periodística era de un periodista masivo, muy masivo. Medios masivos obviamente son los gratuitos, los que no hay que pagar, como la televisión abierta y la radio.

Claro

Entonces no es todo lo que tiene que tener un periodista. Hay distintos tipos de periodismo, cada uno tiene su particularidad. La de Chiche era la del comunicador masivo.

Te iba a preguntar qué significa Chiche para el periodismo, pero creo que esta última frase quizás es la que describe, según la relación de conocimiento y el contacto que vos tenías con él.

Sin duda. Se emparenta mucho con Crónica. Yo creo que el proceso de unión, casi una metonimia... Yo podría decir que Chiche inventó Crónica TV antes de que existiera. Mira qué interesante, porque...

Es tremenda la frase. "Chiche inventó Crónica antes de que existiera Crónica TV", ¿no? Crónica TV, claro.

Crónica TV, sí. Y yo creo que sí, creo que la empatía con Héctor Ricardo García... Héctor Ricardo García era más popular todavía, tenían formaciones intelectuales distintas. Chiche venía de clase media y ese no era el caso de García. Entonces había... podríamos decir que su olfato o su radar registraba distintas capas sociales, ¿no? Sí, y Crónica tendría más incluso esta esta crónica de Pedrini, esta crónica de Pedrini también... menos... bueno, más más joven, por decirlo de alguna manera. Chiche era más joven que Héctor Ricardo García, sí claro. Y de hecho podríamos decir que Gente fue la que destronó a la revista de Héctor Ricardo García, que se llamaba Así, por ser más moderna. Pero el espíritu... el espíritu... uno podría construir una especie de ilación histórica entre Héctor Ricardo García y Chiche.

De hecho tiene una coincidencia: ingresar al mundo del periodismo en la gráfica, ¿no? Y tener revistas exitosas. Así como lo fue Héctor Ricardo García, también lo fue Chiche y el olfato periodístico que lo hacía diferente a otros colegas. Esto me parece que hay muchas coincidencias y remarco lo que vos decís. Vos sabes que hoy hablábamos, Jorge, y decíamos: mucho le decíamos a Chiche "Chiche, quédate en tu casa, descansá, recuperate y después volvé", ¿sí? O salí por teléfono. Y él se enojaba, se encabronaba con todos porque le dábamos este consejo de buen compañero, de buen colega. ¿Vos creés que a él le daba vida laburar permanentemente? ¿Le generaba esa intención de seguir viviendo, no bajar los brazos, más allá del problema de salud que tenía?

No solo porque vos puedes decir que en los últimos años el trabajo representaba para él una lucha con la finitud de la vida, ¿no? Entonces se aferraba a la actividad como una manera de vivir más intensamente el tiempo y de lucha contra la finitud. Pero era exactamente así cuando tenía menos de 40 años en que yo lo conocí: era igual. Trabaja todos los días, era el primero que llegaba, el último que se iba, trabajaba sábados...

Jorge, decime, porque él siempre decía que no era amigo de los presidentes, ¿no? De hecho él tenía una muy buena relación con Javier Milei antes de su presidencia, y la última entrevista -quizás la mejor que le han hecho a Javier Milei, por lo menos para mí- se la hizo Chiche. Y después no le dio más una entrevista. Digo, hasta el último día de su vida ejerció el periodismo Chiche. ¿Tu pregunta es sobre Milei o sobre Chiche? No, sobre Chiche con respecto a esto, ¿no? Digo, no pasa con otros periodistas que quizás con él...

No, Chiche nunca fue... nunca tuvo relación muy profunda con la política. Quiero decir, no era un periodista de política. Yo creo que la relación con Javier Milei, porque Javier Milei no era un político, era un miembro de la farándula, un miembro del espectáculo. Milei era un personaje del espectáculo, ¿no? De la política. Se convierte en presidente, obviamente eso transforma el carácter. Entonces creo que la relación que tenía Chiche era con el personaje de espectáculos, y luego con el presidente no lo tuvo más porque Chiche no tenía relaciones con los presidentes, porque su tarea no era... me lo voy a poner así: Chiche no quería ganar el Pulitzer. Chiche no quería ser miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Chiche quería ser popular y lo logró, y obviamente con creces. Son distintos objetivos. Él no es... estoy seguro que conocía muy pocos presidentes, mientras que la mayoría de los periodistas de política conocen a todos los presidentes. Claro, ese no era su objetivo. Creo que en el caso de Milei es porque empatizaba en esa actitud de sentada que tenía Milei, que era un personaje de la farándula, no de la política.

Antes de llegar a la política, exactamente. Sí, pero después de esa entrevista donde Chiche le había preguntado por temas de precio e inflación, Milei se enojó muchísimo para poner en contexto, Jorge. Y Chiche terminó calificando en el último tiempo a Milei de "un demente", ¿no?, en cuanto a su presidencia.

Jorge Fontevecchia: Pero lo era antes, nada más que Chiche lo calificó ahí. Pero nadie es en determinado momento una cosa tan distinta de lo que era antes, ¿no? Pero vos te estás poniendo... o sea, el choque es porque Chiche seguía entrevistando al miembro de la farándula con la misma impertinencia, y ahora presidente no era el mismo señor que estaba...

Jorge, gracias a esa entrevista de Chiche hoy varios pibes y pibas le deben los vouchers educativos, porque en esa entrevista le menciona el tema de la educación y Milei sale a inventar un programa que no estaba implementado todavía.

Bueno, no implementado no, pero los vouchers los habían usado en campaña, ¿no?

Sí, pero no estaba implementado y Milei lo dio como un hecho. Entonces obviamente la entrevista lo deja bastante trastabillando y tiene que salir a hacer algo muy rápido, ¿no? Eso y obviamente también el tema de las jubilaciones, las amas de casa. Siempre defendía mucho a las amas de casa y por eso creo que era de lo único que hablaba bien de Lilita Carrió siempre, como le tiraba ahí un centro con el tema de que había sido una de las impulsoras...

Normalmente él era un periodista preocupado no por el poder, sino por la gente. Los periodistas de política naturalmente tienen su foco colocado en el poder, en las personas que modifican la vida de otras personas. Y Chiche era una persona que estaba focalizada en la gente común. Entonces ese era el punto fuerte de Chiche. Casualmente estos dos temas que vos mencionas no son una casualidad; no estaba hablando de macroeconomía o que el dólar está subvaluado, un ejemplo claro. O sea, el foco de Chiche, la gran capacidad de Chiche estaba centrada en su olfato y sensibilidad ciudadana. Eso es lo que siempre tuvo Chiche.

La edad... creo que por ahí coincidís, Jorge, hablaba de un tipo con empatía de entender lo que le pasaba a la gente. Sobre la cuestión de Chiche siendo Chiche. Vos decías, ¿no?, hoy quizás este periodismo fue replicado en otros programas de televisión, fue copiado. Pero Chiche hace 40 años atrás también era el mismo Chiche que veíamos hoy haciendo la autopsia a un extraterrestre y haciendo cosas que eran realmente un delirio para la televisión, eran un delirio para distintos medios de comunicación. Contame un poco de esa época, de cómo era transitar a ese Chiche, ese Chiche joven, paradigma en el periodismo para mí, pero bueno...

Bueno, los límites de la gráfica son distintos a los de la televisión. Sí, entonces hay determinados tipos de coberturas que son adecuadas para cada medio, cada medio tiene su fortaleza. Pero si vos querés, coincido en que siempre existió esa posición excéntrica. Él miraba siempre, como se dice, fuera de la caja. Él no estaba formateado por las condiciones de posibilidad de cada uno de los espacios; él siempre estiraba las condiciones de posibilidad de cada uno de los espacios. Y en eso residía su singularidad. Siempre fue singular, siempre fue un distinto, ¿no?

Jorge, estamos viendo una fotografía... la que vos pasaste. Describinos el momento, por favor, Jorge.

Bueno, ese era el Chiche director de La Semana. Tenía menos de 30 años. Estamos en la redacción, él era... nos llevaba... era de una generación mayor a la nuestra, nos llevaba a todos diferentes cantidad de años, 10, 15, 20 años. En la redacción éramos muy jóvenes, él era un maestro en esa circunstancia. Y como lo ves en su pose de orquesta, siempre tenía una elegancia que lo distinguía, siempre un detalle. A él... a él lo echan de la revista Gente porque siempre se peleaba con la revista Somos y se hacían bromas de una reacción a la otra. Y la última que él hizo, que creo que fue el motivo del despido, es que cuando llegaron los de la revista Somos a la redacción de Atlántida, se encontraron con toda la redacción llena de langostinos por el piso y champagne mojando las sillas, ¿no? Entonces les ensuciaba la redacción con el mensaje. Era una persona, yo podría decir, alegre en el sentido absoluto, cuando la mayoría de los periodistas más renombrados por el contrario son circunspectos, ¿no? Por eso digo que hay que colocar en esa taxonomía a cada uno en lo que cada uno tiene para aportar. Vivimos una versión hermosa, maravillosa y tiene múltiples vertientes en las cuales se puede cumplir nuestra misión y servir al público. Chiche tenía esa, ¿no? O sea, estaba con alegría continuamente y enfocado continuamente en servir a la mayoría de la gente.

