Jubilados ANSES: quiénes cobran este lunes 9 de marzo y cómo queda el haber con el aumento confirmado

La ANSES inicia el calendario de pagos para quienes perciben la mínima. Con el incremento del 2,88% ya vigente, los beneficiarios verán un nuevo monto en sus recibos. Conocé el cronograma completo y cuánto se cobra según la terminación de DNI.

Lucía Reppin

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este lunes 9 de marzo el cronograma de pagos correspondiente al tercer mes del año.

Se trata de una fecha clave para jubilados y pensionados, ya que es el primer cobro que refleja la actualización de haberes más reciente establecida por la fórmula de movilidad mensual.

Tras confirmarse el incremento del 2,88%, el haber mínimo base escala de los $359.254,35 de febrero a los $369.600,88 en marzo.

Sin embargo, la atención está puesta en la liquidación del bono de refuerzo de $70.000, un componente esencial para que el ingreso total supere la barrera de los $439.600.

Jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran este lunes 9 de marzo?

De acuerdo al calendario oficial de la ANSES, este lunes inauguran el mes de pagos los:

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 0.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 0 y 1.

Es importante recordar que el pago se acredita directamente en la cuenta bancaria de la Seguridad Social y puede retirarse por cajero automático o utilizarse mediante compras con tarjeta de débito, lo cual suele otorgar beneficios adicionales en comercios adheridos.

Calendario de pagos de marzo para los jubilados

A continuación, se brindan las fechas confirmadas por la ANSES, correspondientes a marzo de 2026:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

  • DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

  • DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

  • DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

  • DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

  • DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

  • DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

  • DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.

Jubilados: cómo consultar el recibo de sueldo

Ante los cambios en los montos y la expectativa por el bono, la ANSES recomienda a los beneficiarios revisar su liquidación detallada. 

Para hacerlo, deben ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Jubilaciones y pensiones" y seleccionar "Consultar recibos de haberes".

Allí figurará el desglose exacto entre el haber con aumento y el refuerzo extraordinario.

