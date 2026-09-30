Jubilados: aumenta la mínima en octubre, ¿cómo queda el haber garantizado?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de las jubilaciones y pensiones para octubre.

El incremento será del 1,66%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y el índice de inflación utilizado para calcular las prestaciones previsionales.

El porcentaje surge de la variación del IPC de agosto, que fue del 1,7%, aunque para determinar la movilidad se considera el índice con dos decimales, que arrojó 1,66%.

Aumentan las jubilaciones: el valor de la mínima en octubre





Con el incremento del 1,66%, el haber mínimo garantizado pasará de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51 en octubre. El nuevo valor fue establecido oficialmente por la ANSES mediante la Resolución 284/2026.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo tanto, quienes cobren la mínima y reciban el refuerzo completo tendrán un ingreso bruto de $505.748,51.

El bono se deposita junto con el haber mensual y no está sujeto a descuentos. El decreto establece que quienes tengan un haber superior a la mínima pueden acceder a un refuerzo proporcional hasta completar el tope correspondiente.

Por ejemplo, una persona con un haber previsional de $480.000 recibiría un refuerzo de $25.748,51 para completar el tope de $505.748,51.

¿Cómo quedan los montos de las otras prestaciones con el bono de $70.000?





El esquema de actualización y el bono también alcanzan a otras prestaciones previsionales administradas por la ANSES.

Los valores de octubre son:

PUAM: $348.598,81 . Con el refuerzo completo, $418.598,81 .

. Con el refuerzo completo, . PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 . Con el bono, $375.023,96 .

. Con el bono, . PNC para madres de siete hijos o más: equivalente al haber mínimo; con el refuerzo completo, $505.748,51.





Los jubilados de la mínima tendrán una actualización del 1,66%, a lo que se le sumará el bono de $70.000.

Calendario de pagos completo para jubilados en octubre





Para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, las fechas de cobro son:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4 .

DNI terminados en . Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5 .

DNI terminados en . Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6 .

DNI terminados en . Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7 .

DNI terminados en . Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8 .

DNI terminados en . Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.





Para las Pensiones No Contributivas (PNC):

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1 .

DNI terminados en . Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3 .

DNI terminados en . Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5 .

DNI terminados en . Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7 .

DNI terminados en . Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.





Finalmente, los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobrarán durante la última semana de octubre: