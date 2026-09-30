Jubilados: aumenta la mínima en octubre, ¿cómo queda el haber garantizado?
La ANSES oficializó un nuevo aumento que elevará el piso mínimo para las jubilaciones. Además, los adultos mayores que perciben ingresos menores accederán al pago completo del bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización de las jubilaciones y pensiones para octubre.
El incremento será del 1,66%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y el índice de inflación utilizado para calcular las prestaciones previsionales.
El porcentaje surge de la variación del IPC de agosto, que fue del 1,7%, aunque para determinar la movilidad se considera el índice con dos decimales, que arrojó 1,66%.
Aumentan las jubilaciones: el valor de la mínima en octubre
Con el incremento del 1,66%, el haber mínimo garantizado pasará de $428.633,20 en septiembre a $435.748,51 en octubre. El nuevo valor fue establecido oficialmente por la ANSES mediante la Resolución 284/2026.
A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo tanto, quienes cobren la mínima y reciban el refuerzo completo tendrán un ingreso bruto de $505.748,51.
El bono se deposita junto con el haber mensual y no está sujeto a descuentos. El decreto establece que quienes tengan un haber superior a la mínima pueden acceder a un refuerzo proporcional hasta completar el tope correspondiente.
Por ejemplo, una persona con un haber previsional de $480.000 recibiría un refuerzo de $25.748,51 para completar el tope de $505.748,51.
¿Cómo quedan los montos de las otras prestaciones con el bono de $70.000?
El esquema de actualización y el bono también alcanzan a otras prestaciones previsionales administradas por la ANSES.
Los valores de octubre son:
- PUAM: $348.598,81. Con el refuerzo completo, $418.598,81.
- PNC por invalidez o vejez: $305.023,96. Con el bono, $375.023,96.
- PNC para madres de siete hijos o más: equivalente al haber mínimo; con el refuerzo completo, $505.748,51.
Calendario de pagos completo para jubilados en octubre
Para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos, las fechas de cobro son:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.
Para las Pensiones No Contributivas (PNC):
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Finalmente, los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobrarán durante la última semana de octubre:
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.