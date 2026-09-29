Jubilados con 30 años de aportes: ¿Cuánto cobran con el aumento de octubre?

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con 30 años de aportes podrán acceder al beneficio si cumplen la edad requerida y las condiciones previsionales vigentes.

Sin embargo, los años de servicio no alcanzan para definir por sí solos cuánto cobrará cada persona al jubilarse.

Para este grupo también se consideran las remuneraciones registradas y los componentes utilizados por la legislación para calcular el haber inicial correspondiente.

¿Cuánto cobran los jubilados con 30 años de aportes en octubre?





De acuerdo a lo que establece la ANSES, tener exactamente 30 años de aportes no significa cobrar automáticamente la jubilación mínima.

El monto final depende de la historia laboral, los salarios registrados y los períodos considerados para determinar el beneficio previsional.

La Ley 24.241 fija, para el régimen general, 60 años para las mujeres, 65 para los hombres y 30 años de servicios con aportes.

El haber previsional se compone principalmente de tres prestaciones:

Prestación Básica Universal (PBU): es el componente básico del beneficio.

es el componente básico del beneficio. Prestación Compensatoria (PC): reconoce determinados servicios con aportes anteriores al sistema vigente.

reconoce determinados servicios con aportes anteriores al sistema vigente. Prestación Adicional por Permanencia (PAP): contempla servicios con aportes posteriores a la implementación del sistema.

Por eso, dos personas con la misma cantidad de años aportados pueden obtener haberes diferentes según sus remuneraciones registradas.

Los jubilados de la ANSES que cuenten con 30 años de aportes podrán acceder al beneficio si cumplen la edad requerida y las condiciones que establece el organismo.

Cómo calcular una jubilación con 30 años de aportes





El cálculo no consiste simplemente en multiplicar los años trabajados por un monto fijo.

Primero se determina la PBU, cuyo valor se actualiza periódicamente mediante la movilidad previsional.

Desde octubre de 2026, la PBU será de $199.335,05, según la Resolución 284/2026.

Luego se calculan los componentes relacionados con los servicios y las remuneraciones registradas durante la trayectoria laboral.

Por este motivo, conocer únicamente los 30 años de aportes no permite establecer el haber exacto.

También deben revisarse los salarios registrados que intervienen en la determinación de la jubilación.

¿Qué pasa si se cobra menos de la mínima?





Existe un haber mínimo garantizado para quienes reúnen las condiciones correspondientes.

En octubre, ese piso será de $435.748,51, luego de la actualización mensual aplicada sobre las prestaciones previsionales.

Si el cálculo individual queda por debajo de ese importe, se toma el mínimo garantizado como referencia.