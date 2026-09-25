Jubilados con aumento aplicado: quiénes cobran hoy, viernes 25 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cierre del esquema de pagos correspondiente a septiembre de 2026. Durante todo el ciclo mensual, los haberes incluyeron el ajuste por movilidad junto a la liquidación del bono extraordinario previsional orientado a los sectores de menores ingresos.

En este tramo final del mes, el organismo completó los depósitos para la totalidad de los haberes mínimos y transita las últimas jornadas de acreditación para quienes perciben ingresos superiores a la mínima. Asimismo, concluyó el cronograma previsto para las Pensiones No Contributivas y otras asignaciones sociales vinculadas.

Con las planillas de liquidación en marcha, la ANSES confirmó la nómina de titulares que tendrán sus fondos depositados en la jornada de este viernes. El detalle de las terminaciones de DNI habilitadas para cobrar en la fecha y la guía completa de acreditaciones del mes.

Qué jubilados cobran hoy, viernes 25 de septiembre





Durante esta jornada, la ANSES acreditará los haberes y los refuerzos proporcionales correspondientes a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el haber mínimo, según la terminación de su documento:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI finalizados en 6 y 7.

¿Qué jubilados cobran hoy, viernes 25 de septiembre?

Termina septiembre: el cronograma de cobros completo





Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI finalizados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI finalizados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre .

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)