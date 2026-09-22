La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las acreditaciones bancarias para el próximo mes. El esquema de liquidación incluye el incremento correspondiente por movilidad y se estructurará según la finalización del DNI.

Con el reajuste mensual dispuesto por el índice de inflación, los haberes del sistema previsional registrarán una nueva actualización en octubre.

Para organizar la distribución de los fondos, el organismo ratificó el cronograma fijado a través de la Resolución 349/2025, el cual dividirá la atención bancaria en dos tramos.

Acreditaciones para haberes mínimos en octubre





Las jubilaciones y pensiones que integran el primer rango de ingresos iniciarán los cobros durante la segunda semana del mes.

Cabe remarcar que las fechas tendrán una pausa temporal el lunes 12 de octubre por la conmemoración del feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, retomando la actividad al día siguiente:

DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre.

Jubilados con DNI de 0 a 9 ya tienen fechas de cobro en octubre.

Fechas para jubilaciones que superan el haber mínimo





Una vez finalizada la primera tanda, el organismo habilitará los pagos para los beneficiarios que perciben montos superiores a la jubilación mínima.

Este grupo cobrará agrupado de a dos terminaciones por día durante la última semana del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Cómo chequear la sucursal de cobro desde la plataforma





Para confirmar la entidad bancaria o el lugar físico de acreditación, cada titular puede realizar la verificación ingresando al portal Mi ANSES o la aplicación móvil oficial con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro del menú principal, la consulta se completa en la sección "Cobros" seleccionando la opción "Consultar fecha y lugar de cobro".