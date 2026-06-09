Jubilados con DNI de 0 al 9: ¿Cuándo cobran el haber con aumento, bono y aguinaldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la estructura de su esquema para junio de 2026. Al tratarse de un período regulado por el cierre de la primera mitad del año, el flujo de pagos registrará un incremento para los jubilados y pensionados.

A través de la aplicación de la fórmula de movilidad mensual indexada a los índices oficiales de precios del INDEC, las liquidaciones llegan con reajustes porcentuales obligatorios.

En una única fecha asignada, el titular verá reflejado el haber actualizado, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo y el bono de refuerzo económico.

Cronograma oficial para jubilados que perciben la mínima (DNI del 0 al 9)





Para los beneficiarios que cobran un haber mínimo y que tienen garantizada la percepción del bono completo de $70.000, las acreditaciones automáticas se distribuyen de acuerdo con el último número del documento bajo el siguiente orden:

DNI finalizados en 0: lunes 8 de junio.

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

Jubilados: ¿Cuándo cobran el haber con aumento, bono y aguinaldo?

Cronograma para jubilaciones que superan el piso mínimo (DNI del 0 al 9)





La suma de los tres conceptos previsionales arroja unaen mano depara este sector.

Aquellos titulares que registran ingresos previsionales medios o superiores a la base obligatoria contarán con un esquema concentrado en la última semana del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Escalas para Pensiones No Contributivas (PNC) y PUAM





Los regímenes asistenciales y pensiones especiales reguladas por la ANSES también experimentan modificaciones directas en sus liquidaciones finales de junio.

Los valores oficiales establecidos para estos grupos se componen de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): los beneficiarios percibirán una transferencia unificada (haber, bono y aguinaldo proporcional) equivalente a $553.981,59 .

Pensiones No Contributivas (PNC): las coberturas destinadas a los sectores de Invalidez y Vejez consolidarán una acreditación final de $493.483,89 en sus respectivas cuentas.

Para corroborar los ítems liquidados o efectuar consultas sobre los descuentos aplicados, los usuarios disponen de los canales remotos de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el código de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.