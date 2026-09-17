Jubilados: cuáles son las fechas de cobro para el bono proporcional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los depósitos correspondientes a septiembre y, antes de finalizar el mes, un grupo de jubilados podrá recibir un refuerzo extraordinario.

El bono de septiembre tiene un valor máximo de $70.000 y está destinado principalmente a quienes perciben los haberes previsionales más bajos.

Sin embargo, el organismo aplica un esquema diferencial para quienes superan el haber mínimo, mediante un pago que varía según el ingreso mensual de cada beneficiario.

¿Qué jubilados reciben el bono proporcional de la ANSES y en qué fechas?





El haber mínimo de septiembre quedó establecido en $428.633,20, luego de la actualización correspondiente al período.

Quienes cobran hasta ese monto tienen garantizado el bono completo de $70.000, por lo que alcanzan un ingreso total de $498.633,20.

En cambio, quienes superan la mínima pero no alcanzan ese límite reciben un refuerzo menor, calculado para completar exactamente el monto máximo establecido.

El esquema de ANSES contempla:

Bono completo: corresponde a quienes perciben un haber menor o igual a $428.633,20 .

corresponde a quienes perciben un haber menor o igual a . Bono proporcional: alcanza a quienes cobran más que la mínima y reciben un adicional hasta llegar a $498.633,20 .

alcanza a quienes cobran más que la mínima y reciben un adicional hasta llegar a . Sin acceso al bono: quedan quienes superan los $498.633,20 de haber mensual.

El mecanismo busca que aquellos jubilados que se encuentran apenas por encima de la mínima también puedan recibir una ayuda económica durante septiembre.

Por ejemplo, quien percibe $438.633,20 recibirá un adicional de $60.000. En tanto, un jubilado con un haber de $458.633,20 cobrará un refuerzo de $40.000.

De esta manera, el monto del bono disminuye a medida que aumenta el haber previsional, hasta desaparecer cuando se supera el tope establecido.

Los jubilados que superan los haberes mínimos recibirán un bono proporcional que se calcula en base a su nivel de ingresos y se completa hasta alcanzar el tope establecido por la ANSES.

¿Cuándo cobran el bono proporcional los jubilados de la ANSES?





Los beneficiarios que reciben este refuerzo no necesitan esperar una fecha adicional para cobrarlo.

El bono proporcional se deposita junto con el haber mensual, dentro de la misma liquidación correspondiente a septiembre.

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario previsto se organiza según la terminación del DNI.

Las fechas de cobro son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre .

martes . DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre .

miércoles . DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre .

jueves . DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre .

viernes . DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Además, quienes quieran comprobar el detalle de su liquidación pueden consultar sus haberes mediante la aplicación de Mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.