Jubilados de la ANSES: quiénes cobran este martes 11 de agosto y cómo se liquida el bono
El organismo previsional ya empezó con el esquema de pagos de agosto. Los detalles de las acreditaciones para las jubilaciones mínimas y la confirmación del refuerzo de ingresos según la terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este martes 11 con el calendario de pagos correspondiente a agosto. Durante esta jornada, se concretará la liquidación de haberes para un nuevo grupo de jubilados y pensionados del sistema previsional.
Los depósitos de esta fecha incluyen la actualización por movilidad vigente y la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000 para aquellos beneficiarios que se ubican en la base de la escala o perciben montos proporcionales.
Cronograma de pagos de la ANSES: ¿Quiénes cobran el martes 11 de agosto?
En consonancia con el orden habitual fijado por la finalización del documento de identidad, las sucursales bancarias y cuentas de la seguridad social acreditarán los fondos de los siguientes grupos:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: titulares con DNI finalizados en 1.
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.
Los desembolsos continúan de forma automatizada a lo largo de la semana para el resto de los documentos en los días subsiguientes.
¿Cómo se cobra el bono extraordinario en agosto?
La liquidación del refuerzo económico mantiene el criterio de asistencia segmentada para proteger los ingresos de las escalas más vulnerables:
Haberes mínimos: perciben la totalidad del bono de $70.000 junto con su haber mensual.
Haberes intermedios: reciben un valor proporcional hasta alcanzar el "techo" de ingresos fijado para el mes.
Haberes superiores: quienes superen el límite máximo estipulado cobran únicamente el valor de su jubilación ajustada.
¿Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro?
Los beneficiarios pueden verificar el detalle completo de su liquidación e imprimir el recibo de haberes ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Jubilados y pensionados".