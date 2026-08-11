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Martes, 11 de agosto de 2026

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Jubilados de la ANSES: quiénes cobran este martes 11 de agosto y cómo se liquida el bono

El organismo previsional ya empezó con el esquema de pagos de agosto. Los detalles de las acreditaciones para las jubilaciones mínimas y la confirmación del refuerzo de ingresos según la terminación de DNI.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este martes 11 con el calendario de pagos correspondiente a agosto. Durante esta jornada, se concretará la liquidación de haberes para un nuevo grupo de jubilados y pensionados del sistema previsional.

Los depósitos de esta fecha incluyen la actualización por movilidad vigente y la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000 para aquellos beneficiarios que se ubican en la base de la escala o perciben montos proporcionales.

Cronograma de pagos de la ANSES: ¿Quiénes cobran el martes 11 de agosto?

En consonancia con el orden habitual fijado por la finalización del documento de identidad, las sucursales bancarias y cuentas de la seguridad social acreditarán los fondos de los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: titulares con DNI finalizados en 1.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.

Los desembolsos continúan de forma automatizada a lo largo de la semana para el resto de los documentos en los días subsiguientes.

Cronograma de pagos de la ANSES: ¿Quiénes cobran el martes 11 de agosto?En consonancia con el orden habitual fijado por la finalización del documento de identidad, las sucursales bancarias y cuentas de la seguridad social acreditarán los fondos de los siguientes grupos:Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: titulares con DNI finalizados en 1.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 2 y 3.Los desembolsos continúan de forma automatizada a lo largo de la semana para el resto de los documentos en los días subsiguientes.Este martes 11 de agosto: ¿Qué jubilados cobran con aumento y bono?
Este martes 11 de agosto: ¿Qué jubilados cobran con aumento y bono?

¿Cómo se cobra el bono extraordinario en agosto?

La liquidación del refuerzo económico mantiene el criterio de asistencia segmentada para proteger los ingresos de las escalas más vulnerables:

  • Haberes mínimos: perciben la totalidad del bono de $70.000 junto con su haber mensual.

  • Haberes intermedios: reciben un valor proporcional hasta alcanzar el "techo" de ingresos fijado para el mes.

  • Haberes superiores: quienes superen el límite máximo estipulado cobran únicamente el valor de su jubilación ajustada.

¿Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro?

Los beneficiarios pueden verificar el detalle completo de su liquidación e imprimir el recibo de haberes ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección "Jubilados y pensionados".

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