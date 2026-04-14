Jubilados de la mínima: ¿A quiénes les queda cobrar en abril a través de ANSES?

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para abril avanza de manera sostenida, entrando casi en la mitad de las liquidaciones destinadas a los jubilados de la mínima.

El ingreso incluye el último aumento por movilidad y el bono extraordinario. Es importante recordar que el sistema de cobros está organizado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quienes todavía no percibieron su haber deben tener en cuenta que, una vez llegada la fecha, los fondos permanecen disponibles de forma indefinida en su cuenta, permitiendo una gestión flexible del dinero según la necesidad de cada titular.

Además, el organismo previsional unificó el salario actualizado con el refuerzo de $70.000, facilitando que el beneficiario visualice el monto total en una única transacción.

Cronograma de pagos de abril: fechas pendientes para la mínima





Si el DNI termina en los siguientes números, estas son las fechas asignadas para lo que resta del mes:

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿A qué jubilados de la mínima les queda cobrar en abril?

Monto de liquidación: ¿Qué valores deben encontrar los jubilados de la mínima?





Para este grupo de beneficiarios, la liquidación final que debe aparecer en el cajero o en la aplicación Mi ANSES es de $450.319,31. El valor se desglosa de la siguiente manera:

Haber mínimo: $380.319,31 (ya incluye el 2,9% de aumento). Bono de refuerzo: $70.000 (se liquida de forma automática).

Recomendaciones para el cobro presencial

Para quienes prefieren asistir a la sucursal bancaria y cobrar por ventanilla, se recomienda verificar previamente el horario de atención de su banco habitual.

Es indispensable presentar el DNI físico y, en caso de que concurra un apoderado, este deberá contar con la documentación que acredite su identidad y el registro vigente en el sistema de la ANSES.

Ante cualquier duda sobre la acreditación de los fondos, los canales electrónicos como el home banking permiten visualizar el estado del pago antes de realizar el traslado hacia la entidad financiera.