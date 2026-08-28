Jubilados de la mínima con nuevo haber en septiembre: ¿En qué fechas se realizarán los depósitos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados que perciben el haber mínimo tendrán una nueva actualización en septiembre. Como ocurre todos los meses, el organismo previsional organiza los depósitos de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario y establece distintas jornadas para que los titulares puedan acceder a sus haberes.

La suba prevista para las prestaciones de la ANSES durante septiembre rondará el 2,1%. El porcentaje surge del último dato de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a julio, y funciona como referencia para calcular el ajuste que se aplicará en el noveno mes del año.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima en septiembre con el nuevo aumento y en qué fechas?





En caso de que la ANSES aplique el aumento estimado del 2,1%, el haber mínimo pasaría a ubicarse en $428.591,22.

A este monto se le sumaría el bono extraordinario de $70.000, siempre que el Gobierno confirme su continuidad bajo el mismo esquema. De esta manera, el ingreso total de un jubilado que percibe la mínima podría alcanzar los $498.591,22.

El refuerzo se deposita junto con el haber mensual y no requiere una gestión adicional por parte del beneficiario. De todos modos, la continuidad y las condiciones para septiembre todavía deben ser oficializadas por la ANSES.

Por otra parte, el organismo adelantó el calendario estimado para los jubilados que cobran la mínima. Las fechas serían:

DNI finalizado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI finalizado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI finalizado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI finalizado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI finalizado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI finalizado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI finalizado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI finalizado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI finalizado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI finalizado en 9: lunes 21 de septiembre.





En septiembre, las jubilaciones y pensiones de la ANSES tendrán un aumento que rondará el 2,1%. En caso de aplicarse este aumento, el haber mínimo subiría a $428.591,22.

¿Cuánto aumentarían las demás jubilaciones y pensiones en septiembre?





La actualización prevista para septiembre también alcanzará al resto de las prestaciones previsionales administradas por la ANSES. En caso de aplicarse el incremento del 2,1%, los principales valores quedarían de la siguiente manera:

Jubilación máxima: $2.884.013,07.

$2.884.013,07. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,98.

$342.872,98. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: aproximadamente $300.014.





En el caso de la PUAM y determinadas PNC, también podría corresponder el bono extraordinario si se mantiene vigente.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online





Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de sus haberes y descargar sus recibos de manera online a través de la aplicación oficial Mi ANSES o desde el sitio web del organismo.

Para realizar la consulta es necesario contar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El procedimiento consiste en: