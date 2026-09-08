Jubilados de la mínima: ¿Cuánto cobran en total con el refuerzo de $70.000?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con el depósito de los haberes correspondientes a septiembre y los jubilados de la mínima pueden consultar cuándo recibirán el pago de acuerdo con la terminación de su DNI.

Este mes, las prestaciones previsionales tienen un incremento del 2,11%, mientras que los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas también reciben el bono extraordinario de hasta $70.000.

Jubilados de la mínima: ¿Cuánto cobran en total con el bono de septiembre?

En septiembre, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentan un 2,11%, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional vigente. Para quienes perciben el haber mínimo, el monto actualizado queda en $428.633,20.

A esta suma se agrega el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso bruto total para un jubilado de la mínima alcanza los $498.633,20 durante septiembre.

La medida también contempla a determinados titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre de acuerdo con las condiciones correspondientes para cada prestación.

El bono es un refuerzo extraordinario y no forma parte del haber previsional permanente. Por eso, el monto de la jubilación y el importe adicional aparecen diferenciados dentro de la liquidación mensual.

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo pueden acceder, en determinados casos, a un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Para septiembre, ese límite se ubica en $498.633,20.

Los jubilados de la mínima cobrarán $498.633,20 en septiembre, en concepto de aumento y bono.

Calendario de pagos de septiembre: cuándo cobran los jubilados de la mínima

ANSES organiza el cronograma de pagos según la terminación del DNI. Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzaron a cobrar el martes 8 de septiembre.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

martes 8 de septiembre de 2026. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

miércoles 9 de septiembre de 2026. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

jueves 10 de septiembre de 2026. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

viernes 11 de septiembre de 2026. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

lunes 14 de septiembre de 2026. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

martes 15 de septiembre de 2026. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

miércoles 16 de septiembre de 2026. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

jueves 17 de septiembre de 2026. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

viernes 18 de septiembre de 2026. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.





El bono se acredita junto con el haber, por lo que quienes cobran el refuerzo no tienen una fecha de pago diferente para ese concepto.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados también pueden consultar la información de sus prestaciones a través de los canales digitales de ANSES. Una de las principales alternativas es la aplicación oficial mi ANSES, aunque también se puede ingresar mediante el sitio web del organismo.

Para realizar la consulta es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, los beneficiarios pueden revisar el detalle de su liquidación y verificar tanto el haber correspondiente como los conceptos adicionales incluidos en el pago.

El paso a paso es: