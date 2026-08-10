Jubilados de la mínima: de cuánto es el haber en agosto y en qué fechas se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos correspondiente a agosto, que incluirá un nuevo aumento en los haberes y el pago de un bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados que perciben ingresos mínimos.

Para este mes, el organismo confirmó una actualización del 1,89%, que se aplicará tanto en jubilaciones como en pensiones y asignaciones. En el caso de quienes cobran el haber mínimo, el incremento será acompañado por un refuerzo de $70.000, lo que elevará el monto final a percibir.

Cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto con aumento y bono





Durante agosto, los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán sus ingresos con el aumento del 1,89%, lo que eleva el monto base a $419.775,93. A esta cifra se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar alcanzará los $489.775,93.

El refuerzo se acreditará de manera automática junto con el haber mensual, en la misma fecha asignada por el calendario de pagos. De esta forma, los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional para acceder al bono.

En cuanto al cronograma de pagos para los jubilados de la mínima, ANSES estableció las siguientes fechas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.





Los jubilados de la mínima verán reflejado en sus haberes un nuevo aumento y un bono de refuerzo a partir del lunes 10 de agosto.

¿En qué fechas perciben sus haberes los demás jubilados y pensionados?





El organismo previsional publicó el cronograma completo en su sitio oficial y detalló también las fechas correspondientes a otros grupos del sistema.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los pagos se realizarán en las siguientes jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto.





Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en la última semana del mes, de acuerdo con este esquema: