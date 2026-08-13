Cobra un nuevo grupo de jubilados: los beneficiarios que reciben su haber este jueves 13 de agosto

En el marco del cronograma mensual dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este jueves 13 de agosto se lleva a cabo una jornada clave de pagos que alcanza a múltiples prestaciones sociales y previsionales.

Durante esta fecha, el organismo completa la liquidación de haberes que integran la actualización por movilidad, orientada a preservar el poder de compra de los jubilados y pensionados, sumado al bono de refuerzo extraordinario de hasta $70.000.

Calendario de cobros del jueves 13 de agosto: ¿A qué terminación de DNI le toca hoy?





Este jueves 13 de agosto, corresponde que cobren los siguientes titulares:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: titulares con DNI finalizados en 3 .

Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7.

Qué jubilados deben cobrar con aumento y bono hoy, jueves 13 de agosto.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto?





Quienes perciben el haber básico en esta fecha acceden al ingreso ajustado más la acreditación del bono:

Haber base: $419.775,93.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $489.775,93.

Para aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al básico pero por debajo del techo tope fijado en $489.775,93, la ANSES deposita un monto proporcional del bono hasta completar dicha cifra.

Para verificar los datos específicos de la liquidación o descargar el comprobante de pago mensual, los titulares pueden ingresar al sitio oficial anses.gob.ar o a través de la aplicación Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.