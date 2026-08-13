Cobra un nuevo grupo de jubilados: los beneficiarios que reciben su haber este jueves 13 de agosto
Se despliega una nueva jornada del esquema de pagos correspondiente a agosto. De acuerdo a la terminación del documento, conocé los detalles.
En el marco del cronograma mensual dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), este jueves 13 de agosto se lleva a cabo una jornada clave de pagos que alcanza a múltiples prestaciones sociales y previsionales.
Durante esta fecha, el organismo completa la liquidación de haberes que integran la actualización por movilidad, orientada a preservar el poder de compra de los jubilados y pensionados, sumado al bono de refuerzo extraordinario de hasta $70.000.
Calendario de cobros del jueves 13 de agosto: ¿A qué terminación de DNI le toca hoy?
Este jueves 13 de agosto, corresponde que cobren los siguientes titulares:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: titulares con DNI finalizados en 3.
Pensiones No Contributivas (PNC): beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7.
¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en agosto?
Quienes perciben el haber básico en esta fecha acceden al ingreso ajustado más la acreditación del bono:
Haber base: $419.775,93.
Bono extraordinario: $70.000.
Total a cobrar: $489.775,93.
Para aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al básico pero por debajo del techo tope fijado en $489.775,93, la ANSES deposita un monto proporcional del bono hasta completar dicha cifra.
Para verificar los datos específicos de la liquidación o descargar el comprobante de pago mensual, los titulares pueden ingresar al sitio oficial anses.gob.ar o a través de la aplicación Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.