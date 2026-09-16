Jubilados pueden cambiar el banco donde cobran sus haberes: ¿Cómo realizar el trámite ante ANSES?

Muchos jubilados no saben que el banco donde cobran sus haberes no es definitivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite cambiarlo en cualquier momento mediante un trámite sencillo.

El traspaso puede solicitarse por comodidad, cercanía a una sucursal o preferencia personal. La gestión requiere pocos pasos para completarse correctamente.

¿Qué necesitan los jubilados para cambiar el banco de cobro?

El requisito principal es que el titular debe haber cobrado al menos un haber en la entidad que ANSES le asignó originalmente.

Si el trámite se hace por internet, también es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social y tener verificados el teléfono y el correo electrónico registrados en Mi ANSES.

Para hacerlo presencialmente, hay que presentar el DNI y el formulario PS 6.37, "Solicitud de cambio de agente pagador", completo.

En el caso de quienes cobran una Pensión No Contributiva por Invalidez, solo pueden solicitar el cambio de banco de forma presencial y con turno previo.

¿Cuánto tarda el cambio de banco?

Según el canal elegido, el trámite puede demorar hasta 60 días en hacerse efectivo.

Durante ese período, el titular sigue cobrando sus haberes con normalidad en el banco que utilizaba hasta que se concrete el cambio.

Jubilados pueden cambiar el banco donde cobran sus haberes (Imagen ilustrativa).

Cómo cambiar el banco de cobro en ANSES

Online

El trámite se realiza desde Mi ANSES siguiendo estos pasos:

Ingresar con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

Entrar en "Cobros" y seleccionar "Jubilaciones y pensiones - Cambiar medio de cobro" .

y seleccionar . Elegir la prestación correspondiente y tocar "Cambiar medio de cobro" .

. Indicar el nuevo banco y confirmar la solicitud.

Por teléfono

También se puede solicitar el cambio a través de la línea gratuita 130, de lunes a viernes de 8 a 20. Ahí hay que seleccionar la opción correspondiente a jubilaciones y pensiones y luego la de cambio de banco.

De manera presencial

Quienes prefieran hacerlo personalmente deben solicitar un turno, completar el formulario PS 6.37 y presentarse en la oficina de ANSES asignada con el documento y la documentación solicitada.